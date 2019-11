Alışveriş festivalleri sezonu başlıyor.

Kış aylarının gelmesi ve yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte alışveriş siteleri ve markalar, festivaller sayesinde yıl sonu hedeflerini yakalıyor.

Dünya çapında en büyük indirimlerin yapıldığı ve satış rekorlarının güncellendiği 'Kara Cuma', her sene Hristiyanların kutladığı Noel'den önceki son Cuma'da yapılan büyük bir alışveriş festivali. Aslında çıkış noktası İngiltere olan bu özel günde, İngiltere'de ofis partileri ve özel etkinlikler çok meşhurdur.

Ancak zamanla ABD'ye de yayılan bu etkinliğin formatı daha çok alışveriş festivaline dönüşmüş.

Artık Kara Cuma öncesinde alternatif bir gün daha var. Rekabetin oldukça yüksek olduğu sanal alışveriş dünyasında, Kara Cuma'dan 1,5 ay önce 11 Kasım'da bir önemli alışveriş etkinliği daha var. Çinli E-ticaret devi AliExpress'in 11.11 alışveriş festivali artık ülkemizde de biliniyor ve takip ediliyor. Neredeyse yarı yarıya, bazı ürünlerde ise çok daha fazla indirim fırsatları ile herkes alışveriş çılgınlığına davet ediliyor.



YALNIZLAR GÜNÜYDÜ



Bundan 10 yıl önce, Kara Cuma ile rekabet edecek bir alışveriş günü çılgınlığı yaratmak isteyen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Çin kültüründe "Yalnızlar Günü" olarak bilinen 11 Kasım gününü kendi alışveriş günü olarak yarattı. İndirimler Çin ile sınırlı kalmadı ve Türkiye dahil onlarca ülkede de uygulanmaya başladı. Festivale tüm dünya ülkelerinden katılan alışveriş siteleri var. 8 yıldır düzenlenen bu festivale dev Çin sitelerinin yanında ülkemizden de N11 başta olmak üzere çok sayıda katılım var. Sayısız üründe büyük indirimler söz konusu. Alibaba, bu özel günde milyarlarca dolar satış yaparak her sene rekor kırıyor. Bu sene de 20 milyar doların üzerinde bir satış rakamı bekleniyor.



ZORLA ALDIRIYORLAR



Bu alışveriş festivalini başka bir şekilde yorumlayanlar da var elbet. O da tüketim çılgınlığına dikkat çekmek isteyenler.

Haklılık payları da var. Çünkü bu günde kendini kaybedip ipin ucunu kaçıranlar da bir hayli fazla. Elinde o üründen varken 1 tane daha alan ya da sırf büyük bir indirime girdi diye hiç ihtiyacı olmayan bir ürünü alanların sayısı çok fazla. Size tavsiyemiz; ince eleyip sık dokuyun, ihtiyacınızı belirleyin ve duracağınız noktayı da bilin. 11 Kasım gelmeden önce beğendiğiniz ürünleri sepete atarak puan toplayabilirsiniz. Daha sonra o ürünlerin içerisinden alacaklarınızı ayırın ve diğerlerini silin. Yoksa sonra binlerce liralık bir kredi kartı ekstresiyle karşılaşırsınız.



AKLINIZA GELEN HER ŞEY İNDİRİMDE OLACAK



Dev alışveriş sitelerinde aradığımız her şeyi bulmanın mümkün olduğunu söylemeye gerek yok artık. Ancak bu özel günde her üründe en iyi fiyatların sunulduğunu ve daha sonra da bu fiyatlara kadar inilmeyeceğini unutmayın.



EN İYİ FİYATLAR



Yani tüketim çılgınlığına kapılmadan, önümüzdeki süreçte nelere ihtiyacınız olabileceğini de düşünerek alışveriş yaparsanız karlı çıkabilirsiniz.

Mesela eninde sonunda lazım olacak bir ayakkabı, mont, elbise ya da şu anda ihtiyacınızın olmadığı ancak mutlaka kullanacağınız bir gözlük gibi ürünleri 11.11'de en iyi fiyatlarla satın alabilirsiniz. Akıllı saatler 90-100 dolar yerine 20-30 dolara kadar, büyük markaların ayakkabıları da 100- 150 dolar yerine 15-20 dolara kadar indirimlerle satışa sunuluyor. En iyi indirimler buralarda oluyor. Şimdiden iyi alışverişler...