Teknoloji sayfalarımızı sıklıkla süsleyen konuların başında hayatımızın vazgeçilmezi olan cep telefonları geliyor. Bu köşemizde 2 haftadır ilginç cep telefonu tasarımlarıyla birlikte gelinen son noktayı sizlere aktardık.

Artık günümüzde dev markalar farklı olabilmek için çalışıyor ve ar-ge yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda da belirttiğimiz gibi, akıllı telefonların onlarca özelliği barındırmasıyla birlikte, tasarım da çok önemli hale gelmeye başladı. Kimi kamerasının çok iyi olmasını isterken, kimi oyun performansı için işlemcisinin ve RAM sayısının fazla olmasını istiyor. Bazıları küçük telefon seviyor, bazıları ise sadece farklı görünmek için ilginç telefon modellerine yöneliyor.



BÜYÜK EKRAN



Çok sayıda kullanıcı da hem daha iyi video ve film izleme imkanı verdiği için, hem de iş açısından çok sayıda işlemi rahatça yapabildiği için büyük ekranlı telefonları tercih ediyor.

Yakın dönemde bu ihtiyaçla birlikte, tablet ve telefon karışımı olan ve 'Phablet' denen ara modeller türedi. Ekranı 8-10 inç büyüklüğünde olan, cebe zor sığan ve hantal olan bu telefon modelleri fazla tutmadı.

Hemen hemen her büyük markanın bu segment ve özelliklerde modelleri oldu.



KIVRIK EKRAN



Bundan 3-4 yıl önce LG markası bir teknoloji fuarında kağıt gibi bükülebilen ekranı olan bir telefon tanıttığında tüm teknoloji severler şaşkına döndü. İşte dedik teknolojinin geldiği son nokta bu. Bu teknoloji ilk önceleri sadece telefonun ekranının yan kısımlarını kıvırmakta kullanıldı.

Kavisli ekrana sahip olan telefon ve televizyon modelleri geldi. Bu modeller, artan merakla birlikte çok tuttu.

Çünkü Samsung ve Huawei gibi dev markalar, amiral modellerinin hepsinde bu özelliğe yer verdiler. Ancak daha sonra yakın zamanda ikiye katlanan telefon modellerini gördük. Bazı markaların sanki iki telefonu yandan birbirine bağlamışız gibi görünen kaba modelleri çok fazla alıcı bulmadı. Çünkü katlanabilir ekrana sahip değillerdi. Ancak şimdi, tablet gibi tek büyük bir ekrana sahip olan ve gerektiğinde katlanıp cebimize koyabildiğimiz telefonların zamanı geldi. Bu konuda da Samsung ve Huawei amansız bir yarışa girdi.

Sürekli aksilikler oldu ve çıkış tarihleri ertelendi.

Bu aksilikler giderildi ve tarih verildi.



HUAWEİ ÖNDE



Geçtiğimiz aylarda Mate 30 ve Mate 30 Pro modelini tanıtan Huawei, yeni cihazları için çalışmalara devam ediyor. Firma, 15 Kasım günü ilk katlanabilir telefonu olan Mate X modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Huawei Mate X fiyatı ile de çok konuşulacağa benziyor.

16,999 yuan ile satışa çıkacak telefon yaklaşık 2,400 dolarlık (14 bin TL) bir fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile gelecek telefonun Türkiye fiyatının henüz belli olmamakla birlikte 20 bin liraya yakın olmasının beklendiğini söyleyelim. Ayrıca cihazda bir RYYB kamera sensörünün olması bekleniyor. Normal sensörlere kıyasla ışığı yüzde 40 daha fazla alabilen bu sensör sayesinde düşük ışık şartları altında daha iyi sonuçlar elde ediliyor.

Bu modele Samsung ise Galaxy Flex ile karşılık verecek. Çok benzer bir tasarıma sahip olan telefonun biraz daha pahalı olması bekleniyor.

Bunların yanında, geçtiğimiz haftalarda neredeyse komple ekran olan modeli Alpha'yı tanıtan Xiaomi de katlanabilir model çalışmalarını hızlandırdı.

2020 yılı içerisinde biraz daha uygun fiyata sahip olan bir katlanabilir Xiaomi modeli görebiliriz.

Tabi bu telefonlara sırf tasarım için 15-20 bin liralara varan paralar ödenir mi, orası size kalmış...