Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası.

Cep telefonlarımızda son 15-20 yıl içerisinde yaşanan değişimi geçtiğimiz hafta anlatmaya başlamıştık.

Cep telefonları mp3 çalara, fotoğraf makinesine, kameraya, oyun makinelerine, internete giren cihazlara ve tabletlere dönüştü.

Zaman içerisinde hiç tutmayan ve yok olup giden yeniliklere de şahit olduk.

Bazı markalar, sadece 1 modelinde yaptığı yeniliği bir daha hiç kullanmadı.

Sürgülü ve kapaklı telefonlar, oyun kolu gibi yan tutulan tuşlu telefonlar, gerektiğinden büyük ya da küçük olan telefonlar zaman içerisinde yok olup gitti.



EVRİMLERİ SÜRÜYOR



Çok tutan ve hayatımıza giren yeniliklere hepimiz aşinayız. Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma özelliği, yüksek çözünürlükte kameralar, bükülebilir ekranlar ve dönebilen tasarımda kameralar çok sevildi. Bunların yanında, dizayn ve estetik anlamında da farklı modeller arayan tüketicilere hitap eden modeller gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem, katlanabilir ekranların gelmesiyle yaşanan değişimi barındırıyor.



KIVRILAN EKRANLAR



Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi'nin devrim yaratacak neredeyse tamamen ekrandan oluşan modeli olan Alpha'yı sizlere tanıtmıştık. Bu model kıvrılan ekranıyla ön plana çıkıyor. Piyasadaki bir çok modelde yan tarafa kıvrılan ekranlar görmüştük. Xiaomi Mi Mix Alpha ise bu teknolojinin geldiği son nokta.

Bu yenilik de önümüzdeki yıllarda hayatımıza sıkça girecek. Kağıt gibi kıvrılan telefonlara da çok az kaldı. Ancak her yeni teknoloji gibi bu da çok pahalıya gelecek. 15-20 bin liraları aşan telefon fiyatlarını görürseniz şaşırmayın.



İNCE, UZUN VE GARİP



Essential Products'ın kurucusu ve Android'in de babası olarak bilinen Andy Rubin, şirketine ait yeni bir telefonun görüntülerini paylaştı. Rubin'in "GEM" kod adıyla paylaştığı akıllı telefon, genel görünüş itibarıyla bir televizyon kumandasını andırıyor. Rubin, telefonun donanımsal özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili bilgi vermekten kaçındı.



DÜNYANIN EN KÜÇÜĞÜ



Kimileri de akıllı telefonlarıyla çok fazla vakit geçirmiyor ve büyük olmasını istemiyor.

Özellikle kadınların tercih edebileceği küçük ebatlarda akıllı telefonlar da mevcut. Hong Kong merkezli teknoloji şirketi TCL Communication'ın kredi kartı boyutundaki yeni akıllı telefonu Palm, Türkiye'de satışa çıktı. 3.3 inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, yalnızca 70 gram ağırlığında. Telefonun özellikleri de bayağı iyi. 3 bin liraya böyle bir telefon da düşünebilirsiniz.



XİAOMİ MODELLERİ İNDİRİME GİRDİ



Eğer yakın zamanda cep telefonu almayı planlıyorsanız, Xiaomi markasıyla ilgili kampanyaya göz atmalısınız. Evofone distribütörlüğündeki yetkili Mi Store mağazalarında geçerli olan kampanyada farklı modeller için farklı seçenekler bulunuyor.

Xiaomi Mi 9T 64 GB ya da Xiaomi Mi 9T Pro modellerinden birini tercih edenlere 499 TL değerindeki Airdots Pro kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

Note 6 Pro 32 GB modeli 1.199 TL, Note 7 64 GB modeli ise 1.699 TL fiyata indi. Bu kampanya yarın sona eriyor.