Anne ve babasından kalan miras malları sonrası evlenenler bu varlıkları eşleriyle paylaşmak zorunda değil. Bir ayrılık olması durumunda sahip olunan varlıklar bakın nasıl paylaşılıyor...

Eşimle evlenmeden önce babamdan iki daire kalmıştı. Bunları kiraya verdim ve evlendikten sonra da kira gelirlerini aldık.

Şimdi boşanma aşamasındayız. Boşanma durumunda bu evlerin de diğer edindiğimiz varlıklarla birlikte ikiye bölünmesi söz konusu olur mu? (ismi saklı)



Son yıllarda evlilik sonrası edinilen malların paylaşımı ile ilgili çok sayıda anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Özellikle evlilik öncesi ve sonrasında sahip olunan malların boşanma durumunda nasıl paylaşılacağı tartışma konusu. Sizin durumunuz da buna benziyor.

Bu konuda yasalar nasıl işliyor anlatmaya çalışalım.

Mal paylaşımı rejimiyle ilgili çeşitli durumlar yasalarımızda tarif edilmiş durumda. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler. evlilik öncesi sözleşme yaparak durumu hukuki hale getiriyor. Ancak bu sözleşmeyi yapmayanlar için farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Ancak kayınvalide ve kayınpederlerin endişe ettiği bir durum da var. Çocukları boşandığında hediye ettikleri gayrimenkullerin gelin veya damada kalmasını istemiyorlar. Bu durumda yasa onlara yardım ediyor. Sizin durumunuz da bu konunun içine giriyor. Ancak kira gelirleri farklı değerlendiriliyor.

Detaylarıyla anlatalım.



İKİ TÜRLÜ PAYLAŞIM



1-Edinilen varlıklar: Çiftlerin evlendikten sonra ortaklaşa edindikleri tüm mallar, ya da gayrimenkuller yarı yarıya paylaşılıyor.

Yani evlilik birliği içinde edinilen varlıklar yarı yarıya katılma hakkı tanıyor.

2-Önceden alınmış ya da miras kalmış varlıklar: Evlenmeden önce alınmış mallar veya miras yoluyla kalmış varlıklar ise yukarıdaki kapsam dışında değerlendiriliyor. Eşler diğer eşin evlilik öncesinde sahip olduğu ev ya da araba üzerinde bir hak talep edemiyor.

Fakat evlenmeden önce edinilen bu malda eşin bir katkısı varsa, katkıda bulunduğu kadar hak talep edebiliyor.

Tabi bu katkısını ispat etmek zorunda. Bu arada diğer eş de kişisel varlığının evlilik öncesine ait olduğunu ispatla yükümlü tutuluyor.



GELİR ELDE EDİLİRSE



Ancak burada küçük bir ayrıntıyı da unutmamak gerekiyor.

Önceden edinilmiş ya da miras yoluyla elde edilmiş mallardan evlilik birliği sırasında bir gelir elde ediliyorsa, örneğin bir ev kiraya verilip kira geliri elde ediliyorsa bu gelir eşlerin ortak malı kabul ediliyor.



ÖDEMESİ DEVAM EDİYORSA FARKLI



Evlilik öncesinde satın salınan ancak borcu evlilikte de devam eden varlıklarda farklı bir hesaplama da yapılıyor.

Varlığın evlilik öncesi ödenen kısmını hangi eş karşılamışsa o kısım ona ait oluyor. Evlilik sırasında ödenen kısım ise ortak mal kabul ediliyor.

Örnek Hesaplama:

Evlilik öncesi 300 bin liraya alınan bir evin 150 bin lirasını eşlerden birisi karşılamış olsun.

Kalan 150 bin lira ise evlilikten sonra ödendiğinde ilk ödemeyi yapan eşin payı yüzde 50 olacaktır.

Söz konusu evin boşanma sırasında piyasa değeri 500 bin liraya çıkmışsa bu evin paylaşılacak ortak payı 250 bin lira olarak belirlenmelidir.

Böylece her eşe 125 bin lira düşecektir.

ÖLEN EMEKLİNİN PARASI



İşçi emeklisi eşim aylığını her ayın 24'ünde bankadan alıyordu. Ancak eşimi geçen ay kaybettik. Eşimin vefatının ardından 25 Mayıs'ta bankaya gittiğimde eşimin emeklilik maaşının yatırıldığını gördüm. Bu parayı çeksem SGK geri ister mi? (ismi saklı)



Öncelikle başınız sağ olsun.

SGK, işçi emeklilerinin aylıklarını her ayın 17 ila 26'sında ödemektedir.

Bu aylıklar peşin olarak ödenir. Mayıs ayının 24'ünde ödenen aylık 24 mayıs-23 haziran döneminde hak edilen aylığa ilişkindir. Vefat eden eşinizin ölüm bilgisi Mernis'e (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne) girilir, bu bilgi SGK tarafından da kullanılır ve ölen sigortalıların aylıkları durdurulur, yani ödenmez. ancak zaman zaman sistemde yaşanan gecikmeler/aksaklıklar nedeniyle, vefat eden sigortalıların bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na geç intikal etmesiyle, ölen sigortalının aylığı bankaya gönderilmiş olabilmekte. Bu durumda, bankada bulunan aylığın iadesi istenecektir. En doğrusu, aylığı hiç çekmemenizdir. Hatta bu aylık zaten banka tarafından bloke edilmiş de olabilir.



ASKERE İŞSİZLİK MAAŞI



Oğlum Mayıs ayından itibariyle işsizlik maaşı almakta. Askere gittiğinde işsizlik maaşı kesilir mi? (Aysel RESULOĞLU)



İşsizlik maaşı çalışma imkanı bulunan kişilere veriliyor. Askerdeyken bu imkan olmadığı için ödeme kesiliyor. Ancak döndükten sonra bir ay içinde müracaat ederse kalan maaşlarını almaya devam eder. Bu yüzden askerdeyken alamadığı paralar kendisine tekrar ödenir.