Ticari araçlarda çalışanlar için de sigorta imkanı var. Üstelik belli süreleri kendileri de tamamlayabiliyorlar. İşte o şartlar..

Kuzenim, kendisine ait olan ticari takside çalışıyor. Ancak cumartesi ve pazar günleri dinlenmek istediği için hafta sonları onun ticari taksisinde ben çalışıyorum ve çalışmamın karşılığında günlük yevmiyemi alıyorum. En son bir matbaada çalışıp geçen yıl emekli oldum.

Ancak, ticari taksilerde çalışanlar için ayrı bir sigorta yapıldığını duyuyorum, eğer öyleyse ben de sigortalı olabilir miyim? Metin KUZU



5510 sayılı Kanuna, 6111 sayılı Kanunla "ek 6'ncı madde" eklenmiş ve 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesi yapılabilmektedir.

Buna göre bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemelerine imkan sağlanmıştır.

Ancak bu kapsamda, yani "ek-6" kapsamında sigortalı olabilmek için bazı şartlar getirilmiştir. Ek 6'ncı madde kapsamında sigortalı olabilmek için; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olmamak, İsteğe bağlı sigortalı olmamak, 506 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak ve kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak gerekir.



DESTEK PRİMİ KESİLMESİ GEREKİR



Dolayısıyla 1/3/2011 tarihinden itibaren hizmet akdine tabi şehir içinde çalıştıkları taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçlarında ay içinde on günden az çalışmaları bulunanlar ek-6'ncı madde kapsamında sigortalı olabilirler.

Her ne kadar bir ticari takside yalnızca hafta sonları olmak üzere ay içinde 10 günden az çalışmanız nedeniyle ek-6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilecekler arasında sayılsanız da, kendi çalışmalarınızdan dolayı SGK'dan emekli aylığı aldığınız için ek-6 ıncı madde ile getirilen sigortalılıktan yararlanmanız mümkün değildir.

Diğer taraftan, emekli olan şoförün toplu taşıma aracı sahibi yanında 10 günden az ya da fazla çalışması olup olmadığına bakılmaksızın veya başka bir işyerinde sigortalı olması halinde sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekir.

Bu nedenle amcanızın işveren olarak sizi sosyal güvenlik destek primine tabi 4/a sigortalısı olarak SGK 'ya bildirmesi gerekmektedir.



MALULEN EMEKLİLİK ŞARTI



Ben doğuştan özürlüyüm. Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim? Mine KIRICI



Çalışma gücünün % 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler.

Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü % 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamazlar. Siz doğuştan engel veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan engel durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.



CUMARTESİ ÇALIŞMA GÜNÜDÜR



Yıllık iznimizi hesaplarken cumartesi gününü çalışma yapmadığımız için hesaba katacak mıyız? Burada uygulama nasıl oluyor? Hayati ARI



İş Kanununun "Çalışma Süresi" başlıklı 63. maddesinde özetle; "Genel çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir.

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi haftada 5 gün yahut 6 gün çalışmak sureti ile tamamlanabilir.

Haftanın 5 günü çalışılan işyerinde Cumartesi gününün çalışma gününden sayılmaması mümkün değildir.

Yargıtay kararları ışığında hafta tatili sadece Pazar günüdür.

Bu sebeple, haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde de Cumartesi çalışma gününden sayılmakta ve yıllık ücretli izin hesaplanırken Cumartesi günü de çalışma günü olarak kabul edilmelidir.