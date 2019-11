Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hem sigortalı sayılıyor, hem de vergi vermeden esnaf oluyor. Üstelik primlerini 24 gün ödeyip 30 gün üzerinden sigorta ile emeklilik hakkına da kavuşuyor

Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen "Esnaf Muaflığı" ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor.

Bu kadınların üretime katkıları karşılıksız kalmıyor.

Esnaf muaflığı için, motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor.

Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorundalar. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor.



DAHA AZ PRİM ÖDENİYOR



Bu şekilde belge alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyerek emeklilik hakkı da kazanıyorlar.

Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 yılı için ödenecek prim tutarı ise şöyle hesaplanıyor:



ŞARTLAR NELER



- 18 yaşından büyük olmak.

- Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak

- Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak.

- Gelir vergisinden muaf olduğunu belgelemek.



İNTERNET SATIŞI DA KAPSAMDA



Evde yapılan küçük işlerin internet vasıtasıyla satılıyor olması da vergisiz esnaflık kapsamına alındı.

Böylece kadınlar el emeklerini sanal ortamdan da vergi ödemeden ve emeklilik primi hak ederek satabilecek. Yalnız burada bir sınır getirildi. Buna göre yıllık kazancın asgari ücretin bir yıllık tutarını geçmemesi gerekiyor.

Bu yıl ki asgari ücrete göre de miktar 30 bin 700 lira. Bu miktarın altındaki satışlar vergiden muaf tutuluyor.



GSS EMEKLİ ETMEZ



GSS primlerimi düzenli olarak 2 yıl yatırdım. Şu an çalışıyorum. GSS üstüne borçlanarak bu günleri sigortalı hizmet süreme ekletebilir miyim? İşsizlik parası aldığım süreyi ekletebilir miyim? Onur SUCU

GSS primleri tamamen sağlık ile ilgili olan primler olduğu için bunları hizmetinizden saydıramazsınız. İşsizlik maaşı alanlar içinde ödenen primler aynı hükümdedir. Bu yüzden emeklilik hesabı yapılırken bu primler kullanılamıyor.



TOPLU ÖDEME YOK



13 yıldır çalışıyorum. Yüzde 50 engelim var. SGK 20 yıl çalışmanız lazım diyor. 7 seneyi toplu ödeyemez miyim? Hamiyet KARAÇOBAN

Yüzde 50 vergi indiriminiz varsa emeklilik şartları 20 yıl 4400 gün. Dolayısıyla 4.400'ü doldurunca çalışmanıza gerek yok. 20 yıl çalışma süresi değil.

İlk sigorta olduktan sonra geçmesi gereken süreyi gösteriyor.

Dolayısıyla priminiz dolunca 20 yıl da geçmişse emekli olursunuz. Tekrar hatırlatalım bu şartlar vergi indirimi almanız halinde geçerli. Bu arada toplu ödeme diye bir uygulama maalesef yok.



İSTİFAYA MAAŞ YOK



Son 5 yıldır çalıştığım şirketten ayrılmak istiyorum. Kendi isteğimle ayrılırsam işsizlik maaşına müracaat edebilir miyim? (ismi saklı)

İşsizlik maaşı alabilmeniz için son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün prim ödemeniz ve kendi kusur ve isteğinizin dışında işten çıkartılmış olmanız gerekir. İstifa ederseniz işsizlik maaşı alamazsınız. Ayrıca tazminat da alamazsınız.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Ben 1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Hacer KARACA

İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra iki yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda üç çocuğa iki yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.



14.08.1971 doğumluyum. 1995 tarihinde sigortalı oldum. 6 bin günüm var. Yaşar DEMİRCİOĞLU

23 Kasım 1995'ten önce sigortalı olduysanız 55, sonrası ise 56 yaşında emekli olursunuz. Priminiz dolmuş. Yıl şartı ise 2020'de tamamlanacak.



Haziran 1977 doğumluyum ve Eylül 1995 girişliyim. 6 binin üstünde günüm var. Kazım ŞAHİN

25 yıl 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Yılınız 2020'de tamamlanacak. Priminiz dolmuş. Yaşınızın dolacağı 2032 yılında emekli olursunuz.



Annem 20.11.1966 doğumlu, 3600 günü sistemde görünüyor. 1987 de girişi. Merve BİÇER

Giriş tarihine göre en az 5750 günü tamamlarsa emekli olur. 3.600 günden emeklilik için ise 58 yaşını bekler. Dışardan ödediği günler SGK kayıtlarında mevcuttur.