Yeni yılla birlikte işverenler açısından birçok yeni uygulama başlayacak. Beyannameler birleşecek, tek hale gelecek, ahilik sandığı devreye girecek, primler yükselecek. Ayrıca VERBİS kaydı gerekecek

2019 yılının bitmesiyle birlikte bazı uygulamalar sona ererken 2020 ile birlikte yenilikler de başlayacak.

Özellikle işverenleri de ilgilendiren bu yeniliklerin bir kısmı ücretlerle ilgili olurken bir kısmı da prim ve uygulamalarla ortaya çıkacak.

Bu yıl bitecek uygulamalardan birisi borçlu Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerinden yararlanması uygulaması. Eğer uzatılmaz ise 31 Aralık itibariyle sona erecek. Yine tapu harçlarıyla KDV oranlarındaki indirim de 31 Aralık itibariyle sona erecek. Yine 31 Aralık 2019 itibariyle hurda teşviki uygulaması da bitecek.

2020 yılında özellikle işverenleri ilgilendiren yenilikler ise şöyle:



1) AHİLİK SANDIĞI VE İŞSİZLİK MAAŞI: Çalışanların belli şartlarda aldıkları işsizlik maaşı Bağ-Kur kapsamındaki esnaf için de uygulamaya 1 Ocak 2020 itibariyle geçecek. Böylece prim gün şartını tamamlayan esnaf işyerini kapattığında çalışanlar gibi işsizlik maaşı alabilecek.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması için esnafın ödeyeceği prime devlet katkısı da olacak.

Şu anki rakamlarla esnaf ayda 51.17 lira öderken devletin katkısı 25.,59 lira olacak. İşsizlik maaşı ise 2019 rakamlarıyla 2.050 lirayı bulacak.



2) BEYANNAMELER BİRLEŞİYOR: Son üç yıldır pilot illerde uygulanan ve muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesini birleştiren uygulama 1 Ocak itibariyle tüm illerde uygulanacak.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi böylece Şubat ayında Ocak dönemine ilişkin olarak uygulanacak ve vergi dairesine teslim edilecek.

Üstelik bu beyannameler elektronik ortamda hazırlanacak.

Böylece hem zamandan hem de kağıttan tasarruf edilecek, bürokrasi azalacak. Buna uymayanlar için idari yaptırımlar var dikkat!



3) PRİMLER DEĞİŞECEK: 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacağı için işverenlerin ödediği prime esas kazanç alt sınırı da yükselecek.

Ayrıca işsizlik primi ödemelerinde de artış olacak. Asgari ücret desteğinin artması da gündemde.

Bu arada borçlanma miktarları da artacağı için Aralık ayında yapılacak ödemelerde 3 bin liraya kadar avantaj elde etme imkanı bulunuyor. Acele edenler kazançlı çıkacak.



4) VERBİS KAYDINI UNUTMAYIN: Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında çalışan sayısı 50'den fazla olan ve yıllık bilanço toplamı 25 milyonu aşan şirketlerin bu yeni sicil sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

Burada son tarih 31 Aralık 2019. Kayıt olmayı ihmal eden şirketler için önemli miktarlarda cezalar var hatırlatmış olalım.