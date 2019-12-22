İş arayanlar için bugün hem meslek sahibi olma hem de para kazanma imkanı bulunuyor. İŞKUR'un işbaşı eğitimine ve kurslarına katılanlara harçlık ve annelere kreş parası veriliyor



Türkiye işsizlikle mücadeleyi sürdürürken bu konuda başlatılan teşvikler de devam ediyor. İşverenlere ilave istihdam üzerinden verilen prim ve vergi desteğinin anında işsizler için de hem meslek sahibi olma hem de para kazanma imkanı bulunuyor. İŞKUR'un başlattığı programlar sayesinde milyonlarca işsiz işe kavuşuyor. Üstelik bu programlara katılanlara günlük para ödenirken, belli şartlarda kadın işsizlere 400 lira kreş parası da veriliyor.



İŞ BAŞINDA ÖĞRENME

İŞKUR'un işsizlere yönelik uyguladığı programlardan birisi iş başı eğitim programları. Bu programlara müracaat eden işverenlerin talep ettiği işsizler kurumlara yönlendirilerek iş başında mesleki eğitim alıyor. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Bu programdan yararlanma şartları ise şöyle:

● Kuruma kayıtlı işsiz olmak

● 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası veya eşi olmamak, emekli olmamak

● Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

● Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

● İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.



KURSLAR KAZANDIRIYOR

İŞKUR'un işsizlere yönelik bir diğer programı ise mesleki eğitim kursları. Bu kurslara katılmak için de, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak ve emekli olmamak gerekiyor. Kurslar en fazla 160 fiili gün olarak planlanıyor.



Kursiyer zaruri gideri (Günlük 30 TL ila 50 TL arasında değişmektedir.), İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi, Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri kurumca karşılanıyor. Yine iş başı eğitiminde olduğu gibi sanayi sektöründe mesleki kurslara katılacak kadınlara 2-5 yaş çocukları için aylık 400 lira bakım desteği sunuluyor.



İŞBAŞI EGİTİMİ

GÜNLÜK ÖDEME: 77,70 TL

24 GÜNLÜK ÖDEME: 1.864,80 TL

AYLIK KREŞ DESTEĞİ: 400 TL



NASIL BAŞVURU YAPILIYOR

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.



HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR

● Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)

● İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

● Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

● Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanıyor.



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