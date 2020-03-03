Bankaların promosyon ödemelerinin üzerinden 3 yıl geçti. İlk defa promosyon alanlar için ikinci ödemeler yapılacak. Rekabetten yararlanıp parayı artırabilirsiniz. Seçim yaparken dikkatli olun

Emekliler bu günlerde gündemlerine promosyonu aldı. Bundan üç yıl önce ilk kez promosyon alan emekliler için bu ay süre dolmuş oluyor. Bu yüzden ikinci ödemeler yapılacak. Ancak henüz üç yılını doldurmayanların bu sürenin bitmesini beklemesi de gerekiyor. Bankalar promosyonları emeklilere maaşlarına göre ödüyor. Ancak bankalar arasında başlayan rekabet rakamı yukarılara çekiyor. Daha önce 300, 375 ve 450 lira olarak ödenen promosyon şimdi 2.500 lirayı bulan rakamlara ulaşmış durumda. Fakat bu rakamları almak kolay değil çünkü bankalar fazlaca şart öne sürüyor. Hatırlarsanız daha önce promosyon konusunda rehber olabilecek soruların cevaplarını bu köşede yazmıştım. Bugün banka promosyonu ile ilgili son gelişmeler hakkında bazı bilgiler verelim...

Taban promosyonun artıp artmayacağı konusunda çok fazla soru geliyor. Bankalar promosyonda taban tutarı toplu olarak artırma düşüncesinde değil. Ancak isteyen banka daha yüksek ödeme yapabilecek. Bu nedenle kampanyaları yakından takip etmek gerekiyor.

Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere, getirdikleri kişi başına 100-125- 150 lira verenler var. 10 emekli getiren, promosyonu 2 bin 500 liraya kadar çıkarabiliyor.

'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız. 'Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı' gibi bankacılık ürünleri kullanırım diyorsanız, daha yüksek ödeme vaad eden bankaları seçebilirsiniz. Yanınızda emekli olan eşinizi, akrabalarınızı ya da arkadaşlarınızı da götürebilecekseniz, banka seçiminde bunun için ödeme yapanları dikkate alabilirsiniz.

Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.

Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.



Malulen emeklilik avantajlı



13.11.1980 doğumluyum. 04.06.1994 sigorta başlangıcım var. Şu an sigortalı olarak çalışmaktayım, 5200 gün primim bulunuyor. Uyku apnesi nedeniyle rapor aldım. Sizce emekli olmalı mıyım yoksa normal yaşımı mı beklemeliyim? Ertan EROĞLU Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda en az yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunuzun olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. SGK'nın sağlık kurulu tarafından bu raporun onaylanması da gerekiyor. Eğer malulen emekli olmak istiyorsanız öncelikle başvurup hastaneye sevk edilmeniz ve bu raporları almanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün gerekiyor. Priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu durumda 13.11.2035 yılını beklemeniz lazım. Eğer yüzde 60 rapor alırsanız malulen emeklilik şu anda daha avantajlı görünüyor.



Mezunların 2 yıl primi devletten



Bu yıl üniversiteden mezun oluyorum. Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek miyim? Gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? Aylin KARAKAŞ Daha önce olsaydı üniversiteyi bitirdikten sonra eğer bir iş yerinde çalışmaya başlamazsanız gidip gelir testi yaptırmak ve her ay GSS primi ödemek zorundaydınız. Yeni yasa ile gençlere 2 yıllık süre tanındı. Lise ve üniversiteden mezun olanların iki yıl süre ile primlerini devlet ödeyecek. Lise mezunları için 20 yaşını geçmemek ve üniversite mezunları için ise 25 yaşını geçmemek gerekiyor. Yaşınız 25'in üzerinde değilse 2 yıl prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sonrasında çalışmıyorsanız gelir testi gerekiyor.



Maaş yoksa tazminat var



Özel sektörde bir firmada 7 yıldır çalışıyorum. Sözleşmemizde belirtilen maaş son bir yıldır bize ödenmiyor. Hep eksik ödeniyor. Bir gerekçe de sunulmuyor. Bu paraları alabilir miyiz? (İsmi saklı) Sözleşmede açıkça yazmasına rağmen size belirtilen ücret ödenmiyorsa bu size haklı fesih imkanı veriyor. Yani bu gerekçeyle istifa ederek 7 yıllık tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca eksik ödenen maaşları da faiziyle isteyebilirsiniz. Bu tür dilekçeleri noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederim. Böylece elinizde belge de bulunur. Ayrılmak istemiyorsanız önce bir ihtarname yoluyla alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Dava aşamasında ise mutlaka bir hukukçuya danışın. Sözleşmede yoksa işverenin her yıl zam yapma gibi bir zorunluluğu yasal olarak yok hatırlatalım.