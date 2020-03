Virüs sebebiyle üretimini kısmen ya da tamamen durduran veya zora düşen firmalarda maaşlar İŞKUR tarafından ödeniyor. İşte şartlar...



Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili tedbirler alınırken Türkiye insanların daha az temasta olmalarını sağlamak için önemli kararları uygulamaya geçirdi. Aynı zamanda ekonomideki çarkların devam etmesi için de önlemler alınıyor. Bu noktada zora düşen işletmelerin maaş ödemelerinin aksamaması ve çalışanların mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği de sistemimizde bulunuyor. Böylece hem işletmeler ve çalışanlar korunurken işçi çıkartılması da önleniyor. Kısa çalışma ödeneğinin detayları şöyle:



■ Kısa çalışma ödeneğinden hangi kesimler yararlanabiliyor?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz, salgın hastalık veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor. Bu durumdaki işyerlerinin İŞKUR'a başvurması gerekiyor.



■Zora düşme durumu nasıl belirleniyor?

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar genel ekonomik kriz olarak tespit ediliyor.







600 GÜN PRİM ŞARTI

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar da bölgesel krizi belirliyor. Aynı şekilde sektörel bazdaki etki de sektörel kriz olarak adlandırılıyor.



■ Zorlayıcı sebepler neler?

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler de zorlayıcı sebep olarak kısa çalışma ödeneğine konu oluyor.



■ Hangi destekler sağlanıyor?

İşçilere kısa çalışma ödeneği ile birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. Bu ödemeler 3 ay süreyle yapılıyor. Hükümet bunu isterse 6 aya kadar uzatabiliyor.



■ Hangi işçilere ödeme yapılıyor?

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

HER AYIN SONUNDA HESABA YATIRILIYOR

■ Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar oluyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.114,50 TL) geçemiyor.



■ Bu yıl için asgari ücretli bir işçi için kısa çalışma ödeneği damga vergisi kesildikten sonra 1.208 lira 46 kuruş oluyor. Böylece 1.603 lira asgari ücret alan bir işçiye 1.752 lira 40 kuruş ücret ödeniyor. Daha yüksek ücretli işçilere buna göre ödeme yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödeniyor.