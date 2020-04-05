13 milyon emekliye Ramazan İkramiyesi önümüzdeki hafta ödenecek. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki kimler kaç lira alacak? Yeni emekli alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili soruların cevapları...



Hükümet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkilerini azaltmak için hazırlanan İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yaklaşık 13 milyon emekli ve yakınına Ramazan Bayramı ikramiyeleri önümüzdeki hafta ödenmeye başlayacak. İkramiyenin detaylarıyla ilgili emeklilerin aklındaki tüm soruların cevapları şöyle:



1) Nisan ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.



2) İkramiye kaç lira olacak?

Maaşı kaç lira olursa olsun emekliler 1000'er lira alacak. Vefat eden emeklilerin yakınlarına ise hisseleri oranında ödeme yapılacak.



3) Hem babasından hem eşinden maaş alanlara nasıl ödeme olacak?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak.



4) İkramiye ödemelerine haciz uygulanıyor mu?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



5) Yeni emekliler de alabilecek mi?

Yaşlılık, ölüm, iş göremezlik aylığı yeni bağlananların da bayram ikramiyesi belirtilen tarihlerde yatırılacak.



6) İkramiye için nereye başvuruluyor?

SGK ödemeyi başvuruya gerek olmadan yapıyor. Ödemeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılıyor.



7) Mayıs'ta emekli olanlar ikramiye alabilecek mi?

Bu yıl 24-26 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekilirken, yeni emeklilerin olumsuz etkilenmemesi için torba yasayla düzenleme yapıldı. Buna göre, Nisan ve Mayıs'ta yaşlılık, ölüm, sürekli iş göremezlik ödeneği bağlananlar da ikramiye alabilecek. Maaşları bağlanınca, ikramiyeleri de verilecek.



8) Paralar ne zaman hesaplara geçecek?

SSK emeklileri 7-10 Nisan'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 11 Nisan'da alacak.



9) Para evde ödenecek mi?

Maaş hesaplarına yatırılacak. Maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek.



10) Ödeme miktarı değişecek mi?

İkramiye tutarı yasa kapsamında 13 milyon emekliye Ramazan İkramiyesi önümüzdeki hafta ödenecek. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki kimler kaç lira alacak? Yeni emekli alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili soruların cevapları... miyesi da bin lira olarak belirlendi. Şu an için bir artış durumu yok.

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