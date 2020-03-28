Malulen emeklilik ile vergi indirimi ile emeklilik arasında önemli farklardan birisi de çalışma durumunda ortaya çıkıyor. Malulen emekli olan çalışırsa maaşı kesiliyor, diğerinde kesilmiyor

Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum.

Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle, sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK maluliyet aylığımı keser mi? (ismi saklı) 5510 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır.

İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malullük aylığı bağlanır.

Bu hükümler doğrultusunda, sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde malullük aylığınız kesilir.

Ancak işten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olmanız mümkündür.

Ancak bunun için SGK'dan talepte bulunmanız ve ilk defa malulen emekli olmanıza neden olan maluliyet halinizin devam ediyor olması gerekir.

Bu durumda SGK'nın sizi kontrol muayenesine tabi tutacağını unutmayınız.



ARADA ÖNEMLİ FARK VAR

Bu arada malulen emeklilik ile vergi indirimi ile emeklilik zaman zaman karıştırılıyor.

Öncelikle belirtelim her ikisi arasında önemli farklar bulunuyor.

Malulen emeklilik için sigorta olunduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar dikkate alınıyor ve bu sebeple en az yüzde 60 iş göremezlik raporu isteniyor. Engelli emekliliği ya da vergi indirimi ile emeklilikte ise sigortadan önceki ya da doğuştan olan engellilik durumları dikkate alınıyor ve en az yüzde 40 rapor isteniyor. Vergi indirimi ile emeklilikte çalışıyor olmak ve vergi dairesinden vergi indirimi almak gerekiyor.

İşe giriş tarihine göre ise yaş şartı aranmadan belli bir prim ve yılla emekli olunuyor. Malulen emeklilikte ise en az 1800 gün prim isteniyor. Eğer rapor ve prim şartı tamamsa yaşa bakılmadan hemen emekli olunuyor.

Yukarıda söylediğimiz gibi malulen emekli çalışırsa maaşı kesiliyor, engelli emeklisi çalışırsa kesilmiyor,



Virüs için izinler kullanılır

Firma olarak bir hafta idari izin olarak geçiriyoruz ama, biz pazarlama firmasıyız sahada personelimiz var. Bu durumda sürekli idari izin mi vereceğiz, ücretsiz izin mi? Bu izinler için kanun bize ne hak veriyor? Halil İlhami DEMİR Ülkemiz ve dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte hepimizin fedakarlık yapması gerekecek. İzin konusunda firmaların inisiyatifleri var. Yani idari izine firma tarafından karar veriliyor. Yıllık iznin ne zaman kullanılacağını da yine işveren belirliyor. Ama ücretsiz izinde her iki tarafın birlikte anlaşarak karar vermesi lazım. İdari izinde ve yıllık izinde çalışanlarınızın ücretleri ödeniyor. Ücretsiz izinde adından da anlaşılacağı gibi ücret ve SGK primleri ödenmiyor. Burada çıkartılan paketler ile hem vergi hem SGK primleri ertelendi. Kamu bankaları maaşlar ve diğer ihtiyaçlar için uygun faizlerle kredi kanallarını da açıyor. İstihdamın korunması için tedbirler alınıyor. Bütün bunların yanında üretimin kısmen veya tamamen durması halinde kısa çalışma ödeneğine başvurup maaşların İŞKUR tarafından ödenmesi de sağlanabilir.



Maaşa haciz gelebilir

Emekliyim ancak yeni çalışmaya başlayacağım. İşyeri emekli çalışan olarak sigortamı yapacak. Haciz emekli maaşına gelmiyor ama o sigortaya gelir mi? Özlem BAYRAK Hacizlik bir durumunuz olursa emekli maaşınıza icra takibi yapılamıyor. Bunun istisnası nafaka borcu ve SGK'ya olan ödemeler. Bunun dışında emekli maaşına haciz gelebilmesi için sizin izniniz gerekir. Yani örneğin bankadan kredi çekerken bu izni vermeniz gerekir. Ancak işyerinizden alacağınız maaşa haciz gelebilir. Onun da tamamı kesilemiyor.



Çalışan emeklinin primi

Emekliyim çalışıyorum SGK destek primi kesiliyor bu primleri geri alabilir miyim? Veysel GÜLER Yasalarımıza göre emeklilerin çalışmasının önünde bir engel yok. Ancak çalışan emeklilerden kesilen primler iş kazası meslek hastalığı için kesiliyor. Dolayısıyla bu primler emekliliğinizi, ya da emekli maaşınızı etkilemediği gibi ödenen paraları geri almanız da mümkün değil. Zaten bu ödemeleri siz değil iş vereniniz yapıyor.