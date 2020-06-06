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Anasayfa Yazarlar Emekliye ve memura yaz müjdesi
Emekliye ve memura yaz müjdesi FARUK ERDEM Emekliye ve memura yaz müjdesi faruk.erdem@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.06.2020, 00:00
3 Temmuz’da maaşlara zam geliyor. Memur ve emekli memura fark ödenecek. 27 Temmuz’da ikinci bayram ikramiyesi verilecek. Memur aile yardımı artacak.

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 oldu. Temmuz zammı için bir veri kalırken memurlara fark göründü. Emekliler Temmuz'da hem zam hem ikramiye alacak YAKLAŞIK 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ikinci zamlarını ilgilendiren enflasyon rakamları belli olmaya başladı. Önceki gün açıklanan enflasyonla birlikte 5 aylık oran yüzde 4,57 oldu. Haziran enflasyonu da bu rakama eklenince Temmuz zammı ortaya çıkacak. Haziran'da enflasyon sıfır çıksa bile bu rakam zam olarak yansıyacak. Rakam yüzde 4'ü geçtiği için de memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında bu farkın oluşacağı da kesinleşmiş oldu.

İKRAMİYE TARİHİ BELLİ
Emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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