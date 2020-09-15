EMEKLİLİK için yıl, prim ve yaş şartı var. Yaş ve yılı doldurup primi eksik olanlar toplu ödeme hakkı istiyor. Askerlik ve doğum prim kazandırabilir

Emeklilik için mevzuatımıza göre üç şart bulunuyor. Belli bir süre sigortalı olarak geçirmiş olmak, primleri doldurmak ve yaş şartını yerine getirmek.

Ancak bu şartları her zaman aynı anda tamamlamak mümkün olmuyor. Kiminin yaşı dolmuyor kiminin primi eksik. Kimisi de sigortalılık yılını tamamlamamış.



YAŞI DOLANLAR HAK İSTİYOR

Son dönemde özellikle belli bir yaşa gelmiş, daha doğrusu emeklilik için yaş şartını tamamlamış ancak primi eksik olanlar toplu olarak borçlanma hakkı istiyorlar. Bu sigortalıların çoğu 60'lı yaşlarda olduğu için çalışmaları da mümkün olmuyor. Daha önce bu konuda çalışmalar yapılmış ancak netice alınamamıştı.

Umarız bu vatandaşların sesi duyulur.

Ancak şu anda mevzuatımızda toplu olarak prim parası ödeme gibi bir uygulama yok. Fakat bu durumdakiler için farklı borçlanma imkanları bulunuyor. Hep anlattığımız askerlik borçlanması ve doğum borçlanması bunlardan ikisi. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz.

Sigortadan sonra yapılan 3 doğum 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. Sigortadan önce yapılan askerlik ise borçlanılan gün kadar işe giriş tarihini geri çektiği için emeklilik yaşı ve prim şartı azalıyor. Bunların dışında da imkânlar var.



BAŞKA FIRSATLAR DA VAR

Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kaldığımız zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkânımız var. Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de borçlanılabiliyor. Bu süreleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz. Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinde ücretsiz izinli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadar ki zamanı borçlanabiliyor. Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor.

Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.



PARA GERİ ALINABİLİR

Bütün bunlardan faydalanma imkanı bulunmayanlar isterlerse yıl ve yaş şartını tamamlamış olma şartıyla bugüne kadar yatırdıkları primlerin parasını geri alabilirler.

Bunun için SGK'ya başvurmak yeterli oluyor.



ÜCRET DESTEĞİ VERİLİYOR

A Haber'de sizi izledim.

Hükümetin verdiği ücret desteğinden işsizlik maaşı alamayanların da yararlanabileceğini söylediniz.

Acaba bunun şartları nelerdir? Ben işten ayrıldım ve işsizlik maaşı da alamadım. Ücret desteğinden yararlanabilir miyim? Yusuf ASLAN Ücret desteği ücretsiz izne ayrılan çalışanlarla birlikte sizin de dediğiniz gibi işsizlik maaşı alamayanlara da veriliyor. Bunun şartları da çıkartılan torba kanunda şöyle belirleniyor:

"15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.

15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov. tr/" internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." Bu şartlara uyuyorsanız sizde ücret desteğinden faydalanabilirsiniz.