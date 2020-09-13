Pandemi sürecinde 6 milyondan fazla haneye ödenen 1000 TL’lik sosyal yardım ödemeleri üçüncü fazla devam ediyor. Bunun için e-devletten başvurmak çok kolay.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin dinamik olarak salgın sürecinde aldığı hızlı kararlar çok büyük etken oldu. Salgının başladığı Mart ayı ile birlikte tedbirler hemen devreye sokulurken neye ihtiyaç duyuluyorsa o konuda aksiyon alınarak yaralar sarıldı. Gerek şirketler, gerek esnaf ve gerekse çalışanlar için önemli destekler bir bir devreye sokularak hem iş yerleri korundu hem de çalışanlar.. Bu arada kısa çalışma ödeneği, ücret desteği ve işsizlik maaşı gibi sosyal desteklerle de vatandaşın nakit ihtiyacı anında karşılandı. Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşılması amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.



KİMLER BAŞVURACAK

Düzenli geliri olmayanlar

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler

Her haneden bir kişi



KİMLER ALAMAYACAK

Kamu işçileri, memurlar, emekliler

Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar

Daha önce destekten yararlananlar



NASIL BAŞVURULACAK

E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak



HANGİ SORULAR SORULUYOR

Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)

Aylık toplam geliriniz ne kadar?

Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?

Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?



SOSYAL DESTEKLER 31 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ