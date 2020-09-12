Kıdem tazminatı hesabı yapılırken brüt maaşlar dikkate alınıyor. Ancak buna ilave edilen ödemeler de var. Böylece tazminatınız artıyor. Bazı ödemeler ise hesap dışı tutuluyor.

Ben 8 yıllık çalışanım.

İşten çıkartıldığımda kıdem tazminatım nasıl hesaplanacak? Hangi ödemeler dahil ediliyor hangileri edilmiyor?

Örneğin aldığımız primler tazminata eklenir mi? Bu konuda tartışma yaşıyoruz.

Muhsin ŞEKER Kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınan ücret size ödenen brüt maaştır. Ancak bu brüt maaş tek başına kullanılmıyor.

Hesaplama yapılırken giydirilmiş brüt maaş olarak dikkate alınıyor. Bu yüzden size yapılan maaş dışı ödemeler de tazminata katılıyor. Bu konuyu çalışanlar çok fazla bilmedikleri için eksik tazminat alıyorlar.

Oysa size yapılan ve düzenli olan ödemelerin brüt maaşa eklenmesi gerekiyor. Tabi her ödeme brüt maaşa eklenmiyor.

Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı ve izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemeler. Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmıyor. Ancak devamlılık arz etmesi şartıyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dahil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir.

Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutturulduğunda ödenen ödüller, performans belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.



İKİ İŞTE SİGORTA OLUR

Bir çalışanın aynı anda ikinci bir işte sigortalı olarak çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? Mehmet Ali KAYA İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir.

Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir.



GÜNLÜK SÜRE 7,5 SAAT

Özel bir kuruluşta çalışıyorum. Çalışma saatlerimiz çok uzun.

Günde 12-13 saat çalışıyoruz.

Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz.

Biz yasaya aykırı mı çalıştırılıyoruz?(ismi saklı) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde 50 fazlasının yani 1.5 katının ödenmesi gerekir.



MAAŞINIZ DÜŞMEZ

1971 doğumluyum.

1991 yılında Bağ-Kur'um başladı. 1993 yılında SSK'lı olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 8 bin günüm var. Günü dolanlar sigortalı çalışırlarsa emekli maaşı düşer diye bir iddia var. Doğru mu?

Ali KARABACAK Emekli maaşının hesaplanması ile ilgili yöntemleri bu köşeden zaman zaman anlatıyorum. Emekli maaşı hesaplanırken sizin ilk aldığınız ücretten son aldığınız ücrete kadar tüm kazançlarınız dikkate alınıyor. Bu yüzden ne kadar çok kazanç bildirirseniz emekli maaşınız da o kadar artar.

Asgari ücretle çalışan birisinin emekli maaşı düşük olurken yüksek maaş alan birisi ise emekli aylığında avantajlı oluyor. Bu yüzden gününüz dolduktan sonra yaş beklerken çalışanlar eğer asgari ücretten gösterilmiyorlarsa emekli maaşları artacaktır. Bu tür algılarla insanları sigortasız çalışmaya yönlendiriyorlar. Hiçbir şekilde sigortasız çalışmaya razı olmayın.

Sigortasız çalışırsanız birçok sıkıntı yaşarsınız. Sizi sigortasız çalıştıran işveren de hem devletten vergi ve prim kaçırır hem de sizin geleceğinizi çalarak iki kere hırsızlık yapmış olur.