Erken emeklilik için formül arayanlara borçlanma sistemi yardım ediyor, erkekler askerlik kadınlar ise doğum borçlanması ile erkenden emekli oluyor

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da sunuyor. Bunlardan en önemlileri ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması. Burada kullandığımız 'borçlanma' tabiri aslında sizin gün satın almanız anlamında kullanılıyor. Belli miktar para ödeyerek askerlikte ve doğum sonrası geçen süreleri satın alarak sigortalı çalışmış gibi emeklilik hesabında kullanabiliyorsunuz.



SİGORTA ÖNCESİNDE

Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yapan birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarihi o kadar gün geriye gidiyor.

Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli olma imkanı doğuyor.

Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.

Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor.

Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor. Bu konunun detaylarını bu köşede yazmıştık arzu eden okurlarımız yeniasir. com.tr adresinden bulabilir.



ANNELİK AVANTAJI

Kadınlar için ise annelik erken emeklilik imkanı sunuyor.

Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor.

Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor.

Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor. Öte yandan engelli çocuğu olan anneler için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.



YAŞINIZI GERİ ÇEKİN

15.10.1992 tarihinde sigortalı oldum. Sigortan önce askerlik yaptım. Prim günüm 6300, borçlanma yaparak emeklilik tarihini geriye çekebilir miyim? 1969 doğumluyum. Bekir TOSUN

Sigorta girişi askerden sonra olanlar borçlanma yapıp ödeyerek emeklilik yaşını bir yaş geriye çekebilir. Normal şartlarda 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.

16.5 aylık askerlik borçlanarak 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Yaşınızın dolacağı 2021 yılında 1 yıl erken emekli olabilirsiniz.



PRİMi TAMAMLAYIN

1969 doğumluyum. 30.11.1994 tarihinde SGK başlangıcım yapıldı. Şimdiye kadar aralıksız çalıştım ve halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim? Ali ÖZEN

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Priminizi yazmamışsınız ancak aralıksız çalıştığınıza göre dolmuş olabilir.

Priminizin tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz.

Priminiz eksik ise çalışarak tamamlayın.



7 AY SİZE YETER

13.05.1976 doğumluyum.

15.06.1999 tarihinde sigorta girişim var. 1996 yılında askerlik yaptım. 6400 gün primim var. Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı ne kadar geriye çeker? Ne kadar borçlanma yapmam lazım?

Cemal D.

25 yıl 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var.

Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması ile emeklilik şartlarınızı 57 yaş ve 5900 gün yapıp bir yıl erken emekli olabilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmayın.



YÜZDE 60 RAPOR ŞART

*Eşim 22.03.1973 doğum tarihli. 08.07.1996 SSK girişi, 257 günü var. İsteğe bağlı Bağ-Kur girişi Haziran/2008, 10 ay prim ödenmişliği var.

28.02.2020 tarihinde yüzde 75 engelli raporu aldı. Malulen emeklilik için ne yapmamız gerekiyor? (ismi saklı) Engelli raporuyla malulen emeklilik mümkün olmuyor. Ancak malulen emeklilik sigortadan sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık için yüzde 60 ve üzeri raporla gerçekleşiyor.

Eğer sigortadan önceki bir rahatsızlık ya da doğuştan bir engel varsa vergi indirimi ile emeklilik imkanı var. Eğer sonradan çıkan bir rahatsızlık ise SGK'ya başvurup hastaneye sevkinizi isteyin burada heyetin vereceği rapor SGK'da onaylandığında malulen emekli olabilirsiniz. Ancak en az 1800 gün prim de gerekiyor unutmayın.