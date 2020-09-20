Emeklilerin üç yılda bir aldıkları promosyon için bankalar yarışıyor. 200 milyar liralık pastadan pay almak istiyorlar. Seçim yaparken dikkat edin.

2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını bu sene doldurdu. Birçok emekli ikinci promosyonunu almak için bankalarla anlaşma yaparken çok sayıda emekli de sürenin dolmasını bekliyor. Bu arada bankalar da büyük bir yarış içinde.



Her banka emeklilerin maaşını kendisine taşıması için promosyon kampanyaları hazırlıyor. Bize de bu konuda çok sayıda soru geliyor. Bunlardan bazılarını sizin için cevaplandıracağım.



● Hangi emekliler bankalardan promosyon ödemesi alıyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.



● Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.



● İkinci promosyon ne zaman ödenecek?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi Şubatta doldu. Daha sonra alanlar ise 3 yılı doldurdukları an yeni promosyonlarını alacak.



● 2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Burada ana kriter 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alıyor olmak.



● Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.



● Banka nasıl değiştirilir?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.



● Tutar artacak mı?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. Bu yıl maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Ancak seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin ikramiye fırsatı da var.



Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı. Yeni emekliler 2021'den itibaren ikramiye almaya başlayacak. Yeni yılda 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak.

BANKA SEÇERKEN ŞARTLARI İNCELEYİN

● Emeklilik başvurusu sırasında da maaş bağlandıktan sonra da banka seçimi yapılabiliyor.

● Maaş bağlanır bağlanmaz taahhüt verilerek promosyon alınabiliyor.

● Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde daha yüksek promosyon ödüyor. Bu nedenle şartları mutlaka dikkatlice inceleyerek kararınızı verin