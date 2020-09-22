Son çıkartılan torba yasa gereği fesih yasağı getirilirken tek taraflı ücretsiz izin hakkı da verildi. Çalışanlara bu durumda 1.170 lira ücret desteği veriliyor. Bunu almak için bazı şartlar var

Bizler bir özel firmada çalışıyoruz. Ücretsiz izne gönderileceğiz. Bu durumda ödenecek destek parasından nasıl yararlanabiliriz. Başvurumuzu nereye yapacağız. (Bir grup çalışan) Mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçi hem işverenin anlaşması ile oluyor. Ancak yeni düzenleme sonrasında işveren ücretsiz izne tek taraflı olarak gönderebilecek. Bunun yanında işten atılma da yasaklandı. Tek taraflı ücretsiz izin fesih yasağı süresince geçerli olacak. Tek taraflı ücretsiz izin sonrasında çalışanlara izin süresince her ay brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar( 1.177,20TL) nakdi destek ödemesi yapılıyor. İşçinin iş akdi askıda olduğu için fesih yapılmıyor. GSS primleri yatırılıyor ve sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Şartları sağlayamadıkları için işsizlik maaşı alamayanlar ve tek taraflı ücretsiz izne ayrılan çalışanlar ücret desteğinden yararlanacak. Kısa çalışma ödeneği alanlar ve emekli çalışanlar destekten yararlanamıyor. Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, "https://uyg.sgk. gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işverenlerce yapılır. Dolayısıyla sizin bir başvuru yapmanıza gerek yok bu başvuruyu işvereniniz yapacak.



PART-TİME ÇALIŞANA ÖDENEK

Kısmi süreli çalışan bir işçiyim. İşletmemiz zaman zaman kapanıyor ya da üretim azalıyor. Diğer işçilerle birlikte bizim de kısa çalışma ödeneği alma hakkımız bulunuyor mu? (ismi saklı) Korona virüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçiler son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Dolayısıyla burada kısmi süreli ya da tam zamanlı ayrımı yapılmıyor. Şartları taşıyorsanız siz de alabilirsiniz.



KIDEM HESABINDAN SAYILIR

Ücretsiz izin yıllık izin hesabı ve kıdem süresinde kullanılabilir mi? Tazminat alırken ya da yıllık izin kullanırken bu süreler hesaplanacak mı? Yaşar AKIN Normal şartlarda ücretsiz izin kıdem ve yıllık ücretli izin hesabında kullanılamıyor. Çünkü mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçinin hem de işverenin ortak kararıyla oluyor. Zorla yapılan ücretsiz izin tazminat hakkı doğururken, işçi kendi kararıyla ayrılırsa tazminatsız atılabiliyor. Ancak torba yasa ile getirilen işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı bu durumu değiştiriyor. İş Kanunu'nun 55. Maddesi yıllık izin hakkı hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri düzenlemektedir. Bu maddenin j bendinde "İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65'inci maddedeki kısa çalışma süreleri" ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye göre işveren tarafından verildiği için ücretsiz izinlerin de kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesabında kullanılabileceği görüşündeyiz.



TAZMİNAT HAKKINIZ DOĞUYOR

2004 Mayıs sigorta girişim ve 5334 günüm var. Çalışmaya devam ediyorum. 3600 günden kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Erol GÜMÜŞSOY İstifa ederek kıdem tazminatı alabilmenin bazı istisnaları var. Bunlardan birisi de yaş dışında emeklilik şartlarını sağlamak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 15 yıl 3600 gün sigortalı olma şartıyla tazminat alınıp ayrılma imkanı bulunuyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise 25 yıl 4500 gün ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminat talebinde bulunabilir. Siz de 2004 girişiniz dolayısıyla bu şartlara tabisiniz.



BOŞ YERE ÖDEME YAPMAYIN

Son bir sene sigorta primini yüksek göstermenin emekli maaşında bir artışa sebebi olabilir Aydın YALÇIN Emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. O yüzden son sene yüksek yatırmak eğer öncekiler düşükse emekli maaşınızı artırmaz, boşuna yük almış olursunuz. Düşünün bir sene yüksekten yatırsanız ayda 6 bin lira civarında prim gerekiyor. Bu da yılda 72 bin lira eder. Sizin maaşınız 500 lira artırsa ki böyle bir ihtimal yok, 144 ay beklersiniz bu ödediğiniz paraya gelebilmek için. Hesabı siz yapın.



ASKERLİK AVANTAJ SAĞLAR

15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Halil KAZAN İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.