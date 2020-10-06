Enflasyon rakamları emeklilerin ve memurların alacakları zamları belirliyor. Üç aylık enflasyon dün itibariyle belli oldu. Ancak YEP de bize ipuçları veriyor

Emekliler ve memurlar 2020 yılında iki zam aldılar.

Şimdi 2021 yılı için zam ayı yaklaşmasıyla birlikte oranlar hakkında da ipuçları gelmeye başladı. Bilindiği gibi emeklilerin zamlarını belirleyen en önemli unsurların başında enflasyon rakamları geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alıyor.

Dün açıklanan enflasyon oranıyla birlikte ilk üç aylık enflasyon da belli olmuş oldu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 oldu. Bu orana Ekim, kasım ve Aralık ayında oluşacak enflasyon oranları da eklenecek ve emekliler ile memurların zamları netleşmiş olacak.



YEP'TEN İPUCU GELİYOR

Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.

Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.



MEMURA FARK ÖDENECEK

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.

2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Programdaki yüzde 10.5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkabilecek.



ARTIŞA GÖRE DEĞİŞECEK

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi maaşı da 2 bin 912 liraya ulaşacak.



MESAİ ÜCRETİNE DİKKAT

Fazla mesai yaptığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz.

Mesaiye kalmayınca işten çıkartılmakla tehdit ediliyoruz.

Fazla mesai yapmak zorunda mıyız? Bu konuda ne yapmamız gerekiyor?

(Bir grup işçi) İş Kanunu'na göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren işçiye fazla mesai yaptıramaz.

Fazla mesai onayı her yıl için ayrı alınır. İşçi onay vermişse o yıl için fazla çalışma yapmak zorundadır. Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Yine İş Kanunu'na göre ücretlerin ve fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur.

Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığı'na bununla ilgili şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.



SİGORTA YAPMAK ZORUNLU

İş yerinde çalışmaya başladığım halde sigortamı hemen göstermediler ve epey bir süre sigortasız çalıştım. İşten ayrıldığımda o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? Kerim SUBAŞI İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Ancak önce arabulucuya başvurup, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilir ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de tazminat süresini kazanırsınız. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız..



YIL ŞARTI 18 YAŞTA BAŞLAR

20 şubat 1980 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1997 Nisan, 120 gün prim yatmış gözüküyor. Sonra üniversite okudum ve 2005 sigorta girişim var. Başlangıcım 17 yaş baz alınacak mıdır? Ahmet USLUER 1997 Nisan ayındaki başlangıcınız eğer staj ya da çıraklık sigortası değil ise emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilecek. 17 yaşında olduğunuz için 25 yıllık süre şartı bir yıl sonra yani 20 şubat 1998'den sonra geçerli olacaktır. Buna göre de yıl şartınız 20 Şubat 2023'de tamamlanacaktır. Eğer 1997 staj değilse 56 yaş 5825 gün şartlarınız var. Staj ise bu kez 7 bin gün ve 60 yaş şartlarınız var.