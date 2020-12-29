2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Yüzde 21,55 oranında zam yapıldı. Bu artış beklenen enflasyonun üzerine 7,37 puanlık bir refah payı konulduğunu gösteriyor.

Aralık ayı boyunca takip ettiğimiz Asgari Ücret toplantıları nihayet sona erdi ve 2021 yılında uygulanacak rakam açıklandı. Buna göre asgari ücrete yüzde 21,55 oranında zam yapılarak brüt ücret 3.577,50 TL'ye net ücret ise 2.825,90 TL'ye çıkartıldı.

ARTIŞ ORANI 6 PUANI GEÇTİ

Artış oranına baktığımızda asgari ücrete enflasyonun 6 puan üzerinde bir refah payı konulduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız bu köşede son 10 yıldaki asgari ücret artışlarını değerlendirirken genel olarak bir önceki yılın enflasyonundan 3 yada 5 puan daha fazla artış olduğunu anlatmıştık. Buna göre de bu yıl için hesaplar yapmış ve 2.800 liraya yakın bir rakam çıkartmıştık. Tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşen artış yine enflasyonun üzerinde oldu. Ancak bu yıl 5 puan değil 6 puanlık bir artış yapıldı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Biz hesaplarımızı Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan yıl sonu enflasyon oranı yüzde 14.18 üzerinden yapmıştık. Bu rakamı dikkate alırsak yine 7,37 puanlık bir refah payı olduğunu görüyoruz. Öncelikle hayırlı olsun.

HERKESİ ETKİLEYECEK

Söz konusu brüt asgari ücret sadece işçilere verilen maaşı değil, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tüm rakamları ilgilendiriyor. Yani işsizlik maaşından kısa çalışma ödeneğine AGİ ödemelerinden borçlanmalara kadar tüm rakamlar değişmiş oldu. İsterseniz şimdi bu etkilere sırayla bakalım.