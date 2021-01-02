Yıllık gelir olarak 35.000 TL üzerinden SGK primi ödüyorum, ortalama ne kadar emekli maaşı alırım?

Hakan KARADAĞ



Emekli maaşını belirleyen en önemli etken sizin brüt maaşınız. Bir başka ifadeyle prime esas kazancınız. Bu kazanç SGK'ya ne kadar yüksek bildirilirse o kadar yüksek emekli maaşı alma şansınız var. Tabii bu son yıllarla ilgili değil. Bütün kazançlarınız emekli maaşı hesaplamasında kullanılıyor. Bu arada prime esas kazancın aylık en yüksek tutarı brüt asgari ücretin 7.5 katı oluyor. 2021 yılı için uygulanacak tavan prime esas ücret 26 bin 831 lira kadar olacak. Yani aylık bu miktardan daha fazla kazanç bildiremezsiniz. Maaşınız bu tavandan ödeniyorsa ve tüm çalışma hayatınız boyunca bu şekilde ödenmişse emekli maaşınız da yüksek olur.

Yıllık 35 bin lira ücret gösteriliyorsa bu aylık 2.916 lira olur ki 2020 için bile brüt asgari ücretten daha düşük bir rakama denk geliyor. O yüzden eğer bu brüt ücretiniz ise size asgari ücretten daha az maaş veremezler.

Net ücretiniz ise asgari ücret civarında bir maaşınız var demektir. Bu da emekli maaşınızın çok yüksek olmasını engeller.

Eğer bütün çalışma hayatınız boyunca böyle asgari ücretten çalışmışsanız çok yüksek emekli maaşı alamazsınız.



İHTİYAÇ KADAR BORÇLANMA YAPIN

Eşim 1976 doğumlu, SSK başlangıcı 1996.

2007 doğumlu bir kızımız var. Asgariden 5900 gün yatırılmış primi ve 75 gün eksiği var. Doğum borçlanması yapabilir miyiz?

Yaparsak kaç gün kazanırız?

Eşim ne zaman emekli olur? Mehdi DAYAN



Öncelikle eşinizin emeklilik şartlarına bakalım. Eşinizin emeklilik şartları 1996'daki sigorta girişine göre 52 yaş 5825 gün ya da 53 yaş 5900 gün olacak. Eğer 5900 gününüz dolmuşsa bir doğum borçlanması yapıp boşuna para ödemenize gerek yok. Primleri eğer 5900 günse zaten dolmuş. 1997 ve 1998 girişliler için 5975 gün gerekiyor. Ancak eğer borçlanma gerekseydi bir çocuk için 720 gün yani 2 yıl prim borçlanma hakkınız bulunuyor.

Ancak size ne kadar lazım ise o kadar borçlanabiliyorsunuz.

Örneğin 75 gün gerekiyorsa 75 günün parasını verip o günleri emeklilik hesabında kullanabilirsiniz.

Yaş şartı da dolunca eşiniz emekli olabilir.



'İSTEĞE BAĞLI'DA 12 AYA DİKKAT

2000 yılında isteğe bağlı sigortalı oldum, az prim ödedim. 2010 yılından sonra çalışmaya başladım. 2000-2010 arası isteğe bağlı borçlarımı yapılandırabilir miyim? Fırat SUBAŞI

İsteğe bağlı sigorta bilindiği üzere Bağ-Kur kapsamında sayılmaktadır.

5510 sayılı kanunun 52'nci maddesinde, "Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89'uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz" hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının, prim ödeme süresi üzerinden 12 aydan fazla süre geçmiş aylara ait sigortalılıkları otomatik olarak silinir. Bu durumda uzun yıllar isteğe bağlı sigorta primlerini ödememiş bir kişi daha sonra primini toplu ödemek istese bile, içinde bulunduğu ayla birlikte en fazla 13 aya ait sigorta primini ödeyebilir. Diğer aylara ait isteğe bağlı sigorta geçersiz hale gelmiş olacağından, istese de ödeyemez. Bu durumda sizin de eski ödemelerinizi ödeme ya da yapılandırma şansınız bulunmadığı görülüyor. Ancak ALO 170'i arayıp dosyanıza da baktırabilirsiniz.



KISMİ EMEKLİLİK İMKANI VAR

Annem 5 Kasım 1967 doğumlu. İşe başlangıç tarihi 2003. Toplam gün sayısı 4.800. Annem çalışmaya devam etmezse bu prim gün sayısı ile emekli olabilir mi? Merve ÖZTÜRK

Emeklilik sistemimizde iki ayrı sistem uygulanıyor. Birincisiv tam emeklilik, ikincisi ise kısmi yani yaştan emeklilik. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların kısmi emekliliği 15 yıl 3600 gün ile olurken bu tarihten sonra sigortalı olanlarda şartlar 25 yıl ve 4500 güne çıkıyor. Tabiki yaş şartı da bu gün sayısının tamamlandığı tarihe göre belirleniyor.

Kadınlarda ayrı erkeklerde ayrı yaş şartları bulunuyor.

Annenizin işe giriş tarihi 2003 olduğu için onun kısmi emeklilik şartları 4500 gün, 58 yaş ve 25 yıl olacaktır. Primini tamamlamış bundan sonra çalışmasa da olur.

Ancak 25 yılın da tamamlanması yani 2028 yılının beklenmesi gerekiyor. Ayrıca 58 yaşı dolunca emekli olabilir.



YAŞ BEKLEYECEKSİNİZ

15.08.1975 doğumluyum. 06.09.1993 sigorta girişliyim. 5800 sigorta girişim var, en erken ne zaman emekli olabilirim? Münevver İYİCİ

İşe giriş tarihinize göre 20 yıl 50 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. Yıl şartınız 2013'de dolmuş. Priminizi de tamamlamışsınız. Sadece yaşın dolmasını bekleyeceksiniz. Buna göre de 15.08.2025 tarihinde yani 50 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabileceksiniz.