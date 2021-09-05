Bir ay daha uzatılan yapılandırma, kredili emeklilik ile birlikte indirimli emekli olmanın da yolunu açıyor. Geçmiş Bağ-Kur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek

AĞUSTOS'UN 31'inde son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor. Kredi ile emekliliğin detaylarını bu köşede anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan diğer bir emeklilik avantajlarının detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bu günleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyor.

GÜNCEL ÜCRETTEN DEĞİL

GEÇMİŞTE Bağ-Kur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel asgari ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu. Bugün için ayda bin 234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

RAKAM ÜÇTE BİRE İNİYOR

ÖRNEĞİN; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak. Eğer bu primler yeterli olur yani tamamlaması gereken prim miktarına ulaşırsa emeklilik de gerçekleşerek maaşı bağlanacak.

BANKADAN KREDİ VAR

İHYA sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek. Bu yazı ile HalkBank, VakıfBank veya Ziraat Bankası'na gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt olarak banka tarafından SGK'ya aktarılacak. Emekli maaşı da kredi çekilen bankaya yatacak. Çekilen kredinin taksitleri 36 ay vade ile emekli maaşından düşülerek ödenecek.