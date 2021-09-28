30 Eylül’de sona erecek olan yapılandırma ile geçmiş günlerini sildiren Bağ-Kur’lular düşük ödemelerle ihya yapıp emekli olabilecek. Üstelik parası olmayanlar için kamu bankaları kredi imkanı da sağlıyor. Son 3 gün, bu fırsat kaçmaz

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek olan yapılandırma yasasında süre 30 Eylül'de bitiyor. Bir ay uzatılan başvuru için son günlere girildi.

Devlete olan tüm prim ve vergi borçlarını kapsayan yapılandırmada borcun üzerindeki faiz ve gecikme cezaları tamamen silinecek. Borcun ana parasına TÜFE oranında bir fark konulacak.

Eğer bu borcu peşin ödemeyi seçerseniz konulan farkın yüzde 90'ı da silinip neredeyse sadece ana para alınacak. Taksit isteyenlere ise büyük kolaylık var. Taksitlerde 18 aya kadar vade yapılacak.

Ancak ödemeler iki ayda bir olacağı için 18 taksitli borç 36 ayda ödenecek.

Yapılandırma emeklilik bekleyenler için de fırsatlar içeriyor.

İşte Bağ-Kur borcu olanlar için üç avantaj:

1)Borcu olan isterse faizlerini sildirip yapılandıracak 2) İsteyen yapılandırmaya başvurmayıp borcunu sildirecek günlerini ise ileride ihya etmek üzere donduracak.

3)Daha önce borcunu sildirip günlerini donduranlar ihya için başvurduklarında şimdiki asgari ücret değil borcun olduğu asgari ücret dikkate alınacak ve sadece enflasyon farkı konularak kolay ödenir hale getirilecek.



KREDİ FIRSATI BULUNUYOR

Yapılandırma, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını kapsayacak.

İlk taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.

İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek.

Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.

Yapılandırma için başvuru yapmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek.

Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirilebilecek.

Bu arada Bağ-Kur borcunu ödediğinde ya da ihya yaptığında veyahut borçlanma ile primini tamamladığında emekli olabilecek durumdakilere kamu bankaları kredi de veriyor.

SGK'dan alacağınız 'emekli olabilir' yazısını kamu bankalarından birine getirdiğinizde sizin borcunuzu banka otomatik ödeyecek ve emekli maaşınız bağlanacak. Kredinin taksitleri 36 ay vade ile emekli maaşınızdan kesilecek.



YAŞI BÜYÜTMEK EMEKLİ ETMEZ

● Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttürdüm. 2 yıl daha küçük yazılmıştım.

Acaba şimdi emekliliğim 2 yıl geriye gelir mi? Haluk SUCU

SGK emeklilik hesabı yaparken sonradan yapılan yaş düzeltmelerini kabul etmiyor. İşe girdiğiniz tarihte nüfus cüzdanınızda hangi doğum tarihi yazıyorsa onunla işlem yapılıyor. Bu durum Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 85. maddesinde düzenlenmiş durumda: a) İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından gelir tahsisi ile vazife veya harp malûllüğü aylığı bağlanmasında peşin sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının ilk defa hekim veya sağlık kurulu raporuyla tespit edildiği, b) Malûllük, vazife veya harp malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsisleri ile peşin sermaye değerinin hesabında yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu, tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.



ÖDENEK BİR KERE VERİLİYOR

Babamdan yetim maaşı alıyorum. İlk evliliğimde 24 maaş tutarında para ödenmişti. İkinci evliliğimi yapacağım.

Yeniden çeyiz yardımı parası alabilir miyim? Ayşe TEKİN

Babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendiklerinde onlara 2 yıllık maaşları toplu olarak peşin veriliyor.

Siz de ilk evliliğinizde bu parayı almışsınız. Ancak bu ödenek sadece bir kereye mahsus tahsis edilen bir ödenek. Bu yüzden ikinci evliliği yapsanız da size çeyiz parası ödenmiyor.

Evlilik yaptığınızda yetim maaşınız da kesilecek.



ÇALIŞMAYLA İLGİLİ ENGEL YOK

SGK'dan 3600 günü doldurduğuma dair yazı alarak işyerine verdim.

Onlar da benim 5 yıllık tazminatımı ödediler.

Aradan 2 ay geçti. Şimdi yeniden çalışmak istiyorum.

Tekrar çalışabilir miyim?

Söz konusu hak 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde düzenleniyor. Bu maddeye göre emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlanmış olanlar eğer son işyerlerinde 1 yılı doldurmuşlarsa istifa ederek tazminatlarını alabiliyor. Yasa burada hiçbir sınır koymadığı gibi tekrar çalışmayı da engellemiyor.

Zaten Yargıtay kararlarında da tekrar çalışmaya izin veren hükümler bulunuyor. dolayısıyla tekrar çalışabilir hatta yeni işyerinizde de bir yılı doldurunca tazminat alıp ayrılabilirsiniz.