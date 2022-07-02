Milyonlara bayram ikramiyesi

14 milyon emekli ve hak sahibi bugünden itibaren yılın ikinci ikramiyesini alacak. Paralar maaş alınan hesaba yatırılacak. İkramiyelerden sonra memurlar ve emeklileri için maaş artış maratonu da başlayacak

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın beklediği maaş artışları da gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılan güncellemenin ardından emekliler ve memurlar için enflasyon artış maratonu başlayacak. Ancak onun öncesinde bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılacak. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ikramiye ödenecek.

İkramiyeleri SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde hesaplarında görecek. SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlardan aylık günü 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.

HİSSEYE GÖRE ÖDEME

Emekliler ikramiye olarak 100'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek. - 2 aylık alanlar ne yapacak? 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyesi almaya başlayacak.

EMEKLİLER VE MEMURLAR PAZARTESİNE KİLİTLENDİ

TEMMUZ ayında önemli değişikliklerden birisi de emekliler ve memurların maaşlarında olacak. Emeklilerin ve memurların artışını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamı 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı ortaya çıkarken memurlar ve memur emeklileri için de alacakları enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuca göre yaptığımız hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 40.75 civarında olacağını gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 40.75'i bulurken, memur ve memur emeklileri de yüzde 7'lik toplu sözleşme haricinde yüzde 33,25 civarında enflasyon farkı alacak. Ancak bu artışlara ilaveten Ocak ayında olduğu gibi bir ek zam da gelecek. Bunun için çalışmalar devam ediyor. 6 aylık enflasyonun açıklanmasından sonra değerlendirme yapılacak. Ocak ayında toplu sözleşme oranı 5'den 7.5'a çıkartılmış emeklilerin taban maaşı da 1.500 TL'den 2500 TL olmuştu. Meclis'te bulunan torba yasa ile 2.500 TL olan en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseltildi.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK

MEMUR ve memur emeklilerinin alacağı yüzde 7 toplu sözleşme ve enflasyon farkı zamları aynı zamanda engelli , 65 yaş aylığı ve evde bakım parası gibi ödemeleri de artıracak. Böylece tüm sosyal ödemeler Temmuz ayı ile birlikte artmış olacak. Bu arada artış oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavan miktarı da artacak. Bu artış tazminatları da yüzde 40 oranında artırmış olacak.

TEMMUZ'DA NELER DEĞİŞECEK?

● SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alacak ● Memur emeklileri ve memurlar topu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak ● Sosyal yardım maaşları artacak ● Kıdem tazminatı tavanı yükselecek ● Sosyal refah artışı hesaplanacak ● Yeni asgari ücret uygulanacak

TEMMUZ'DA KİM NE ALACAK

● Emekliye 6 aylık enflasyon farkı: Tahmini yüzde 40,75 ● Memura Temmuz artışı: Yüzde 40,25 ● Asgari ücret için güncelleme oranları: Yüzde 40,75 veya yüzde 26.10 ●Refah artışı formülleri: Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artış