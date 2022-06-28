Bütçeye zam farkı

Milyonlar Temmuz’da yapılacak zam oranlarına kilitlenmişken ek bütçeye konulan ödenekler özellikle memur ve emeklilerin artışları hakkında fikir veriyor...

Emekli ve memurların Temmuz'da alacakları enflasyon farkları ve ilave sosyal refah artışı ile asgari ücrete yapılacak güncellemeler için bu hafta kritik öneme sahip. Yapılacak değerlendirmeler ve 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları belirleyici olacak. Temmuz ayı artış oranları konuşulurken bütçeye konulan ek ödenekler dikkat çekti.

Burada özellikle personel giderleri yani emekli ve memur ödemelerini içine alan kısımda yüzde 40.5 oranında bir artış yapıldı. Bu da bizim öteden beri yaptığımız 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 40,75 oranı ile örtüşüyor. Böylece enflasyon artışı ile ilgili ayrılan kaynak artırılarak sosyal refah artışının hazırlığı da yapılmış oldu.

Sadece personel giderleri değil sosyal ödemeler ve destekler için ayrılan bütçe de artırılmış oldu.

İLAVE ARTIŞ FORMÜLLERİ

Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılacağı da söyleniyor. Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

Asgari ücrette ise hem işçi tarafından hem de işveren tarafından açıklamalar yapılırken yeni bir komisyon toplantısı da gündeme gelebilir. Memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon oranına yaklaşık olarak tahmin edilirken asgari ücret güncellemesi için ise 3 ayrı artış oranı üzerinde duruluyor.

Asgari ücret artışları yer yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda 5 işçi temsilcisi(TÜRK-İŞ), 5 işveren temsilcisi (TİSK) ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Komisyonun başkanı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oluyor. Böylece yılda bir kez asgari ücret belirleniyor.

Bu yıl ise enflasyondaki artış sonrasında bir Temmuz güncellemesi gündeme geldi. Komisyona katılan Türk-İş ve TİSK yetkililerinin yaptığı açıklamada bu güncellemenin yapılmasına katkı verileceği belirtildi. Böylece asgari ücret Aralık ayından önce Temmuz ayında artırılarak bir ara zam yapılmış olacak. Artan asgari ücret sadece asgari ücretliyi değil tüm çalışanları olumlu etkileyecek.

Bu konuda 3 formül de masada.

Primlerden feragat ederek hem işçiye hem işverene destek verilmesi gündemdeyken, bunun dışında 6 aylık enflasyon kadar artış ya da yıllık enflasyona tamamlama formülleri de konuşuluyor. Bu formüller gerçekleştiğinde her biri için farklı asgari ücretler ortaya çıkıyor. Ancak rakam 5000 TL ile 6000 TL arasında değişmiş olacak.