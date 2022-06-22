Temmuz ayında milyonlara ek artış

Temmuz ayında emekliler ve memurlar ile birlikte kamu işçileri de maaş artışı alacak. Ancak Ocak ayında yapıldığı gibi bir sosyal refah artışı beklentisi büyüdü. Peki kim hangi oranda artış alabilir. İşte cevabı

Temmuz ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca çalışan ve emekli için yeni bir maaş artışı anlamına geliyor. 14 milyon emeklinin maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı yansıtılacak. Bu da 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken, memur emeklilerine yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına ilaveten 6 aylık enflasyona göre fark da verilecek. Aynı şekilde memurlar da yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak.



OCAK AYINDAKİ GİBİ

6 aylık enflasyon hesaplarına baktığımızda ise Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre yüzde 40.75 gibi bir tahmin ortaya çıkıyor. Böylece hem memurların hem de emeklilerin temmuz artışının yüzde 40'ın üzerinde olacağı görülüyor. Bunların dışında kamu işçileri de toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını ve enflasyon farklarını alacak. Bütün bunların yanında normal Temmuz artışlarının dışında bir de ek refah artışı beklentisi oluştu. Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılacağı da söyleniyor. Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek.



3 FORMÜL MASADA

Ek zamlar konuşulurken gündeme gelen bir başka konu ise asgari ücret. Bu konuda da bir güncelleme yapılması beklenirken Ankara'da görüşmeler devam ediyor. Asgari ücrete bir güncelleme yapılabilmesi için komisyonun toplanması gerekiyor. Komisyon ise 15 kişilik işçi , işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Yapılacak bir değerlendirme sonunda burada da artış söz konusu olabilecek. Burada prim kesintisinin kaldırılması, 6 aylık enflasyon oranı ve yıllık enflasyona tamamlama gibi üç formül üzerinde duruluyor. Asgari ücrete yapılacak bir artış aslında tüm çalışanların maaşlarını da etkileyecek ve artıracak. Bunun yanında asgari ücrete göre belirlenen ödeme rakamlarının da yükselmesi söz konusu olabilecek.