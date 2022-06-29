Asgari ücrete 6 bin lira formülü

Asgari ücret için komisyon bugün toplanıyor. Masada öne çıkan formüle göre prim yükünü belli bir süre kamunun karşılaması ile asgari ücrette bir ara zam söz konusu olacak. Bu formül için kesintiler toplamı 1.627 lirayı buluyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

Bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu formüller gelecek. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

FORMÜL NASIL UYGULANACAK

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor. 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 875 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor. Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücretin 5.879, 62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.

YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA

Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak.

Bu formülde Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, şu ana kadar gerçekleşen yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 73.5 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı formülü uygulanırsa asgari ücrete yüzde 23 (73.50-50.5) zam olabilecek. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 232 lira 68 kuruşu bulacak. Burada da yine İşsizlik Sigortası Fonu'ndan destek yapılması söz konusu olabilecek.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

Asgari ücretteki artışa ilişkin formüllerden biri de yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon oranının yansıtılması.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Bu oranda artış yansıtılırsa da net asgari ücret 5 bin 769 liraya çıkabilecek. Burada da yine İşsizlik Fonu'ndan destek olabilecek.

Hem prim desteği hem de işverenin katkısıyla asgari ücretin net 6 bin liraya çıkabileceği de konuşuluyor.

Kesin sonuç için yarınki toplantı bekleniyor. Belirlenecek rakam 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçecek.

İşçiler yeni maaşlarını Ağustos'tan itibaren cebine koyacak.

KOMISYON 15 KISI OLACAK

BUGÜN gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) yarın için toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.