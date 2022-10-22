1.800 gün emekli eder

Malulen emeklilik için raporun dışında 1.800 gün prim gerekiyor. Ancak raporun da SGK tarafından onaylanması lazım. İşte yapılması gerekenler

● 2012 yılında işe giriş yaptım. O günden bu yana 350 prim günüm bulunuyor. Tek böbreğim, dalağım yok. Malulen emekli olabilir miyim? 15 ay askerlik yaptım. Ayrıca 2 yıl da yurtdışı çalışmam var. Ali YAKICI

Rahatsızlık geçiren ya da engelli olan sigortalılarla ilgili erken emeklilik imkanları var.

Bunlardan birisi malulen emeklilik. Sigortadan sonra başınıza gelen bir kaza ya da hastalık ile ilgili iş göremezlik raporu aldığınızda malulen emekli olabiliyorsunuz. Burada öncelikle iş kaybınızın yani size verilen raporun yüzde 60 ve üzeri olması gerekiyor. Bu raporun da ayrıca SGK sağlık kurulu tarafından onaylanması şartı var. Bunlarla birlikte sizin 1.800 güne ihtiyacınız olacak.

Malulen emeklilik için prim şartı 1.800 gün. Sizin primleriniz bu anlamda eksik. Askerlik ve yurt dışı borçlanmalar ile prim kazanabilirsiniz. 1.800 günü tamamladıktan sonra hastaneye sevkinizi isteyerek rapor alabilir ve malulen emeklilik işlemlerini başlatabilirsiniz.

SİGORTASIZ ÇALIŞMA OLMAZ



● Çalıştığım işyerinde işe başladıktan sonra sigortam yapılmadı. Aradan 7-8 ay geçtikten sonra sigortamın yapıldığını öğrendim.

Şimdi işten ayrıldığımda tazminat hesabımda bu sigortasız dönem hesaba katılacak mı? (ismi saklı)

Öncelikle belirtelim işe başlamadan önce bir işçinin sigorta bildiriminin bir gün önce yapılması gerekir. Kayıtsız işçi çalıştırmak suçtur. Bu yüzden işvereniniz ceza alabilir. Ancak maalesef tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 7-8 ay sonra yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.

TESPİTİ HALİNDE İPTAL EDİLİR



● Eşim herhangi bir yerde çalışmıyor. Bir arkadaşımın işyerinden sigortalı göstermem tavsiye edildi. Ancak bazıları da bu sigortanın iptal edileceği uyarısında bulundu. Eşim adına prim yatırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Ahmet ÇELİK



Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır.

İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurmaktır.

Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir.

Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemeniz hem sizin için hem de işveren için cezai işlem doğurur.



58 YAS SARTINIZ BULUNUYOR



● 06.08.1976 doğumluyum. 05.09.1996 sigorta girişim, 1430 günüm var. 3 çocuk için doğum borçlanması yapsam 3600 günüm doluyor ne zaman emekli olabilirim Melek USLU

Emeklilik için 1430 gün yeterli değil. 3 çocuk eğer sigortadan sonra dünyaya gelmiş ve aralarında 2 yıl ve daha fazla yaş farkı varsa borçlanarak 2160 gün kazanabilirsiniz.

Ancak yine de 10 gün eksiğiniz kalır buna dikkat edin. 3600 günü tamamladığınızda ise kısmi emeklilik imkanınız bulunuyor.

Bu durumda 58 yaşınızı doldurduğunuzda 3600 günle kısmi emekli olursunuz.

YÜZDE 42 VERGİ AVANTAJ SAGLAYACAK



● 01 07 1989 doğumluyum, sigorta girişim 2007. Toplam primim 3850. Yüzde 42 engelli raporu aldım ve vergi indirimi hakkını kazandım.

Ben ne zaman vergi indiriminden emekli olabilirim? Mesut KUŞDEMİR

Yüzde 42 vergi indiriminiz size avantaj sağlayacak. Yaş şartı olmadan emekli olacaksınız.

İşe giriş tarihinize göre 20 yıl 4400 gün şartlarınız var. Yılınız 2007'de dolacak priminizi tamamlarsanız 2027'de emekli olursunuz.



DESTEK PRİMİNİZİ TAMAMLAYIN

● Ben 1982 doğumluyum. 2003 Aralık ayında sigorta girişim var. 6191 prim günüm bulunuyor. Emekli yaşı ve primin kaç olması lazım? Adem ATEŞ

İşe giriş tarihinize göre 7 bin gün ve 60 yaş şartlarınız var.

Henüz priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Ayrıca 25 yıl ve 4500 gün ile kısmi emeklilik imkanınız da bulunuyor. Bunları tamamladığınızda emekli olursunuz.