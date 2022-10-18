Tazminatı artırma formülü

Kıdem tazminatı hesaplanırken son brüt maaşa bakılıyor. Ancak brüt maaş hesaplanırken, ek ödemeler de dikkate alınıyor. Eğer bunu yaparsanız tazminatınızı artırmanız mümkün

Kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır hangileri alınmaz? Açıklarsanız sevinirim. Gülçin ÇAKIR

Kıdem tazminatı kişinin son brüt ücreti ile çalıştığı süre çarpılarak bulunur. Her yıl için 30 günlük brüt ücret hesaplanır.

Kalan ay ve günler de ayrıca hesaba katılır. Ancak kıdem tazminatı hesabında kullanılan brüt maaşı artırmak mümkün.

Bunun için düzenli olarak ödenen paralar hesaba katılır.

Burada ödemelerin düzenli olması önemlidir. Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir.

Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir.

Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.

SON 1261 GÜNE DİKKAT

Ben 1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK ödemem var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim.

İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kurlu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? (İsmi saklı)

Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Siz de 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son yedi senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır.

Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3,5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son iki yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz.

01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3,5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.

KISMİ EMEKLİ OLURSUNUZ

28 01 1966 doğumluyum.

SSK girişim 2008, 4570 günüm var. Emekli olmam için 7000 günü tamamlamamış olmam gerektiğini söylediler.

Eğer çalışamazsam eksik olan primleri dışarıdan ödeyebilir miyim? Ya da yaştan emekli olabilir miyim Arife NAYIR

İşe girişinize göre 7 bin gün ve 58 yaş şartlarınız var. Ancak priminiz henüz tamamlanmamış.

Primi tamamlamak için çalışmanız ya da isteğe bağlı sigorta ödemeniz lazım. Ancak isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında olacaktır. Toplu olarak boşlukları ödeme imkanı yok. Eğer 2008 sonrası doğum varsa borçlanabilirsiniz.

Bunların hiçbiri olmuyorsa 25 yıl 4500 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilirsiniz. Tabi 25 yıl şartı olduğu için 2033 yılını beklemeniz gerekecektir.

RAPOR ALMAK GEREKİYOR

Benim 1800 gün primim var, malulen emekli olabilir miyim? Ayrıca vergi muafiyetim var.

Ersin VURAL

Engelli ya da rahatsız olan çalışanlar açısından iki türlü emeklilik imkanı var. Birisi vergi indirimi alarak. Burada yüzde 40 ve üzeri vergi indirimi alırsanız işe girişe göre yaş şartı olmadan belli prim ve yıl ile emeklilik olunuyor. İkincisi ise malulen emeklilik. Burada ise sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda yüzde 60 ve üzeri rapor alınırsa 1.800 gün prim ile başka şarta bakılmadan emeklilik imkanı oluyor. Bunun için SGK'dan kendinizi hastaneye sevk ettirmeniz gerekiyor.

BAĞLANAN MAAŞ KESİLMEZ

Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı iki buçuk yıldır emekli maaşı almaktayım.

Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma sigorta primi kesilmesinin faydası ya da zararı var mı? Emre KAYA

Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından faydalananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez. Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur. Şöyle ki; Allah göstermesin ama çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazasımeslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir.

Bu durumda hem emekli aylığını hem de gelirini almaya devam ederler. Hatta bu durumda iken vefat ederlerse de geride kalan hak sahiplerine her iki aylık/gelir paylaştırılır.