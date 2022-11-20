1999 sonrasına EYT yolu

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsıyor. Ancak daha sonra sigortalı olanlar için de EYT’li olma fırsatları var. İşte sizi EYT’li yapacak o 5 imkan...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelecek. Ardından yasalaşma sürecinin sonunda Ocak ayından itibaren başvurular başlayacak. İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar, tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var. Özellikle işe giriş tarihini öne çekme durumunda olan sigortalılar EYT kapsamına girebilir.

Ancak bu imkanlardan özellikle ilk dördü için EYT yasasının içinde bir düzenleme şart görünüyor.

BORÇLANMALAR ÖNEMLİ

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar borçlanma yöntemleriyle işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor. Bu durum onları EYT kapsamına alabilir.

Bunun için 5 ayrı yöntem var.

1-ASKERLİK BORÇLANMASI: Askerliğini sigortadan önce yapanlar, borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekebilir. Örneğin 2000 yılının Ocak ayında sigortalı olan birisi bu tarihten önce askerlik yapmışsa 5 aylık bir askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilir.

2-STAJ SONRASI DOĞUM BORÇLANMASI: Anneler doğum borçlanmasını sigortadan sonra yapabiliyor.

Ancak burada staj başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj ile normal sigorta arasında doğumu olan kadınlar borçlandıklarında işe giriş tarihleri iki yıl geriye gidiyor. Örneğin 1996 yılında staj yapan bir anne staj sonrası bir çocuk dünyaya getirmiş ve 2000 yılında çalışmaya başlamışsa, bu çocuğu borçlanarak işe giriş tarihini 1998 yılına çekebilir.

3-FİİLİ HİZMET ZAMMI İLE YIPRANMA KAZANANLAR: 5510 sayılı yasanın 40. maddesinde sıralanan meslek sahipleri yıpranma günleri kadar işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor. Bu durum onların işe girişlerini 8 Eylül 1999 öncesine getirebilir.

4-AVUKATLIK STAJ SÜRESİNİ BORÇLANANLAR: Staj süreleri normal şartlarda borçlanılamıyor.

Ancak avukatlık stajı yapanlar bu süreleri borçlanabiliyor. Bu bir yıllık süre işe giriş tarihini geri çekerek 8 Eylül 1999 öncesine götürebilir.

5-HİZMET TESPİTİ İLE BAŞLANGICI TESCİL ETTİRENLER: Geçmiş dönemde sigortaları yapılmış ancak primleri eksik ya da yatırılmamış olanlar hizmet tespit davası açarak, bu tarihleri giriş olarak tescil ettirebilir.

Eğer bu dönem 8 Eylül 1999 öncesi ise bu sigortalılar da EYT'li olur.

Sigortasız çalışılan dönemlerde de müfettiş incelemesi varsa 5 yıllık hak düşürücü süre işlemez. Bu yüzden hiç sigortası yapılmayanlar da dava yoluna gidebilir.