2023 asgari ücreti yeniliklerle geliyor

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret ile ilgili ikinci toplantı yarın yapılacak. Bu toplantıda rakamın da ortaya çıkması bekleniyor. Ancak 2023 yılı için ikinci bir asgari ücret de belirlenebilir

Milyonlarca vatandaşın gözü yarın yapılacak asgari ücret toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını yaparak 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili kararını verecek.

Bu toplantıda artık masaya rakamın gelmesi ve üçüncü toplantıyla birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor.

İşçi ve işveren ile birlikte hükümetten 5'er kişi komisyonu oluşturuyor.

Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar değerlendiriliyor. Özellikle enflasyon önemli bir veri olarak belirleyici rol oynuyor.

Geçmiş yıllara baktığımızda yapılan zamların hemen tamamı yıllık enflasyonun 3-10 puan kadar üzerinde oldu. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari üret artış oranı belirlenmesi bekleniyor. Ancak merak edilen yıllık enflasyona mı yoksa 6 aylık enflasyona mı bakılacağı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan toplantılarda birçok yenilik yaşanmıştı. Öncelikle asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde artış yapılmış ve oran yüzde 50'yi geçmişti. Ardından devrim niteliğinde bir karar ile asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Sadece asgari ücret değil tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. 2022 yılındaki asgari ücret ile ilgili yenilikler bununla da kalmadı. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde yeniden toplandı ve yıl ortasında asgari ücret artışı yapıldı.

Böylece yapılan yüzde 30'luk artışla asgari ücrete 2022 yılında yüzde 95'in üzerinde bir zam yapılmış oldu.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için toplantılar geçen yıl olduğu gibi erken başladı. Bu yüzden 2023 yılı asgari ücretinin de ay bitmeden açıklanmasını bekliyoruz.

Burada en çok merak edilen ise zamla birlikte 2023 Haziran'ında yeni bir asgari ücretin tespit edilip edilmeyeceği. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu yıl farklı bir model ile çalışıldığı görülüyor. Ancak henüz tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek açıklanmış değil. Eğer çift asgari ücret belirlenmesi kararı alınırsa zam oranları da değişecek. Bu kez emekli ve memur zamlarında olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranları belirleyici olacak.

HERKESİ ETKİLEYECEK

Asgari ücretteki artış aslında tüm ücretleri etkileyen bir özellik taşıyor. Çünkü işyerlerinde en düşük maaşın artıyor olması daha yüksek olan maaşları da yukarı çekmiş oluyor. Tüm şirketler asgari ücret artış oranını da baz alarak çalışanlarına zam yapıyor. Asgari ücret sadece maaşları değil birçok borçlanma rakamını, işsizlik ödeneğini, prim miktarlarını da etkiliyor. Böylece aslında işçisinden memuruna. İşsizinden esnafa herkese dokunan bir özellik taşıyor.

NET KAÇ LİRA OLACAK?

Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun altını kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı anketten ise kamuoyunun yeni yıldaki ortak asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira olarak çıktı. Ancak enflasyon oranlarına baktığımızda burada yapılacak artışla birlikte net asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.