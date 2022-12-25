EYT’de prim değişmiyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasada sona gelindi. 26 Aralık günü kabinede ele alınacak tasarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması ve Ocak ayında da yasalaşması bekleniyor. Prim şartı ise değişmiyor

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi bu ay sonunda kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Ocak ayında Meclis'te yasalaşacak. Tasarının teknik çalışması biterken 26 Aralık'ta kabinede ele alınması bekleniyor. Bu noktada karar verildiğinde Başkan Erdoğan kabine sonrası tasarıyı kamuoyu ile paylaşabilir. Ardından da Ocak ayı ile birlikte Meclis'e gelecek olan tasarı yasalaşır. Ocak ayında yapılacak başvurular ile EYT'lilerin emekli maaşı hesabı da 1 Şubat'tan itibaren hesaplanmaya başlar.

ŞARTLAR NE OLACAK?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşları kapsayan EYT düzenlemesi yeni bir emeklilik sistemi getirmiyor. Bu yüzden birçok kesimden gelen talepler düzenlemenin içeriği ile ilgili olmuyor. Düzenleme sadece bu tarihten önce sigortalı olmuş ve yaş şartına takıldığı için emekliliği gecikmiş olanların sorununu çözecek. Buna göre de 8 Eylül 1999 öncesi prim şartlarına geri dönülmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde bakıldığında SSK'lılar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme süresi bulunuyor. Prim şartı ise 5 bin gün. Bağkur ve Emekli Sandığı'nda prim şartları ise kadınlarda 7200 erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor. Yeni çıkacak düzenlemede de bu şartlar aranacak. Bu yüzden primi eksik olanların borçlanma ya da diğer yöntemlerle primlerini tamamlamaları gerekiyor.

KISMİ EMEKLİLİK NE OLACAK?

Belli bir prim gününü tamamlamayanlar için ise kısmi emeklilik imkanları bulunuyor. buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik SSK için 3600 gün Bağ-Kur için ise 5400 gün olarak uygulanıyor. Yeni getirilen yaş şartı kaldırılırsa kısmi emeklilik için önceki yaş şartı ise kadınlarda 50 erkeklerde 55 olarak uygulanıyordu.

YAŞ SINIRI BELLİ DEĞİL

EYT için prim şartı değişmezken bir yaş sınırının gelip gelmeyeceği ise kesinlik kazanmadı. Burada daha önce çalışmalar sırasında kadınlarda 48 erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 gibi yaş sınırlarının getirilmesi de tartışılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güenlik bakanı Vedat Bilgin de bu konuda henüz karar verilmediğini belirterek şu bilgileri veriyor: "Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz."

DİĞER KESİMLER BEKLİYOR

Bu arada EYT düzenlemesinin borçlanmalarla iye giriş tarihini geri çekip çekmeyeceğiz, stajın ve çıraklığın başlangıç sayılıp sayılmayacağı ve geçmişte Bağ-Kur tescili olmayanlara da hak tanınıp tanınmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu konularda bir resmi açıklama yapılmış değil. Eksik primi olan Bağ-Kur'lular için bir borçlanma imkanı getirilmesi de gündemde. Bütün bunlar taslak ortaya çıktığında açıklığa kavuşmuş olacak