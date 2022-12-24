Asgari ücret tamam sıra emeklide

2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklandı. Şimdi gözler 3 Ocak'ta belli olacak enflasyona çevrildi. Bu rakam emeklilerin ve memurların zam oranını belirleyecek.

Refah payı beklentisi de var...

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret açıklandı ve 2023 yılında uygulanacak taban maaş da böylece belli oldu.

Net asgari ücret 8.506 lira 80 kuruşa çıkarken brüt maaş ise 10 bin 8 liraya yükselmiş oldu. Böylece yıl başından bu yana asgari ücret artışı yüzde 100 olurken Temmuz ayındaki artıştan sonra bakıldığında ise artış oranı yüzde 54.7'yi buldu.

Yıllık ortalama yüzde 74 oranında artış da sağlandı. Şimdi sıra emeklilerin ve memurların zam oranlarına geldi. Bununla ilgili de önemli ipuçları gelmeye devam ediyor.

BİR GEÇİM ÜCRETİ DEĞİL

Böylece hem verginin kaldırıldığı hem de ikinci bir asgari ücretin belirlendiği 2022 yılından sonra en yüksek artış yapılmış oldu. Asgari ücret bir gösterge rakamı olduğu için sadece işçileri değil hem tüm çalışanları hem de 85 milyonu ilgilendiren bir özellik taşıyor.

Bu yüzden asgari ücrete bir geçim ücreti olarak değil bir gösterge rakamı olarak bakmak lazım. Zaten komisyon da bu rakamı belirleyerek, "Bundan daha az maaş verilmez, bundan daha fazla maaş verin" demiş oluyor. Bu yüzden asgari ücretin bir ortalama ücret olmaktan çıkması gerekiyor.

Asgari ücretteki artış aslında tüm çalışanların da maaşlarını yukarı doğru çekiyor. Şirketler taban maaştan sonraki ücretleri de bu oranda belirliyor.

Ancak maaşların dışında işsizlik ödeneğinden borçlanmalara, Bağ-Kur ödemelerinden GSS primine kadar birçok rakamı da değiştiriyor. Tazminatlar, sosyal ödemelerin gelir kriterleri de asgari ücret ile artıyor.

İŞVERENE 250 TL DESTEK

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu. 1 Ocak 2023 itibariyle işverene çalıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.

3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Asgari ücretten sonra gözler emekliler ve memurların yeni yılda alacakları maaş artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışlarını 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan 6 aylık oran belli edecek. Ancak bu oranların dışında bir refah payının da eklenmesi gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. 6 aylık enflasyon oranı ile ilgili ise yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapılıyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20'leri bulması bekleniyor.

Kesin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak.

En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek.

Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.