Zamlı maaşlar bu ay hesapta

Memur ve emeklinin yeni zam oranları Meclis’ten geçti. Bu durumda zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. Asgari ücret artışı da bu ay sonunda maaşlara yansıyacak. Peki kim ne zaman maaş alacak. İşte o takvim...

Yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu görevlisi bu ay yeni zamlı maaşlarını alacak. Enflasyon artışlarının üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal refah payı artışlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Buna göre hem emekliler hem de memurlar yüzde 30 artış alacak. Bu artışın yansıyacağı yeni maaşlar ise bu ay hesaplarda olacak.

Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonundan sonra 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı olurken memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8 toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkını da oluşturdu. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16.48 oldu. Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ayrı açıklama yaparak emeklilere ve memurlara sosyal refah payı vereceklerini duyurdu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13.52 puanlık ek artış yapıldı.

Böylece tüm emeklilerin ve memurların 2023 yılı ilk 6 ay zam oranları yüzde 30'a çıkmış oldu.

Sadece yüzde 30'luk zam değil taban maaş da artırılarak 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi.

Temmuz ayına kadar geçerli bu oranlar yılın ikinci yarısında yeniden artırılacak. Taban maaş artışıyla birlikte toplam artış 21.9 milyar TL'yi bulurken yararlanacak emekli sayısı da 2 milyon 721 bin olacak. Emeklilere yapılacak yüzde 30 zam sonrasında artış miktarı toplamda 131,5 milyar liraya ulaşırken toplamda 14 milyon emekli yararlanacak. Memura yüzde 30 zamla birlikte 138.4 milyar TL artış yapılırken yararlanacak kişi sayısı 4 milyonu geçecek.

FARKI DA EKLENECEK

Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak.

3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL'ye ulaşacak. Ek göstergesi 2.200'den 3600'e çıkanlarda hizmet yılı 25 olanlar 2.463 TL, 30 hizmet yılı olanlar ise 2.587 TL ilave zam alacaklar. Bu emeklilerin zamlı maaşları ek gösterge artışı eklendikten sonra yüzde 30 artırılacak. Ayrıca 15 Ocak'tan sonra emekli olacakların alacakları ikramiyelerde de 70 bin lirayı geçen miktarlarda artış olacak.

ZAMLAR ÖDENİYOR

Zamlı maaşlar, ilgili yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından bu ay hesaplara yatacak. Ancak memur emeklileri için durum farklı olacak. Buna göre memur emeklileri maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı ilk zamlarından oluşan fark bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını 15 Ocak'tan itibaren almaya başlayacaklar.

SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecek. Son rakamı 9 olanlar 17 Ocak'ta maaşlarını alırken, 7 olanlar 18 Ocak'ta, 5 olanlar 19 Ocak'ta, 3 olanlar 20 Ocak'ta, 1 olanlar 21 Ocak'ta, 8 olanlar 22 Ocak'ta, 6 olanlar 23 Ocak'ta, 4 olanlar 24 Ocak'ta, 2 olanlar 25 Ocak'ta ve 0 olanlar 26 Ocak'ta zamlı olarak maaşlarını alacak.

Bağ-Kur emeklileri ise yine tahsis numaralarının son rakamına göre zamlı maaşlarını alacak. Buna göre tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak'ta, 3 ve 1 olanlar 26 Ocak'ta 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak'ta, 2 ve 0 olanlar 28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak.

EK ÖDEME DE ARTIYOR

ZAMLI maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Tüm emekliler maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alıyor. Buna göre maaş artışı ek ödemeleri de yukarı çekmiş olacak. Örneğin maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin ek ödemesi 320 TL olarak ödeniyor. Bu emeklimizin hesabına 8 bin 320 TL yatırılıyor. Bu emeklimizin maaş zammı ek ödemesiz rakam üzerinden hesaplanacak. Buna göre 8 bin liralık maaş yüzde 30 artışla 10.400 TL olacak. Bu rakam üzerinden hesaplanan ek ödeme ise 416 liraya çıkacak. Bu emeklimizin hesabına 10 bin 816 lira yatırılacak.

İŞÇİLERE AY SONUNDA

ASGARİ ücretteki artış ise 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. buna göre maaşını peşin alan işçilere 8.500 TL ödeniyor. Peşin almayanlar ise Ocak maaşlarını 8.500 TL olarak Şubat ayı başında alacaklar.