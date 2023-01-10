Kamu çalışanlarına EYT yolu

Emeklilik için gün sayan EYT’lilerin 400 bin kadarı kamu çalışanlarından oluşuyor. Memurlar da diğer EYT’liler gibi 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişleri varsa emekli olacaklar. Ancak onların işlemleri farklı uygulanacak

Milyonların beklediği EYT düzenlemesi bu ay sonuna doğru Meclis gündemine gelecek.

Ardından komisyon ve genel kurul aşamalarıyla birlikte yasalaşacak. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvuru süreci de başlayacak.

Başvuruların elektronik ortamda yapılması bekleniyor.

Böylece hem SGK müdürlüklerinde yığılmalar önlenecek hem de vatandaş açısından kolaylık sağlanacak. Hak sahiplerinin tespitinin ardından emeklilik kararı alınacak ve bir sonraki ay başından itibaren de maaş hesaplanacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emeklilik hakkına kavuşacak. Bu EYT'lilerin prim ve yıl şartlarının dolduğu biliniyor. Ardından diğer EYT'liler de prim ve yıl şartlarını tamamladıktan sonra yaşa bakılmadan emekli olacaklar.

Emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 bin kadarı 4C'li kamu çalışanlarından oluşuyor. Bu kamu çalışanlarının bir kısmı tüm çalışma hayatını kamuda geçirirken bir kısmi ise SSK'lı veya Bağ- Kur'lu olarak işe başlamış durumda.

Bu sigortalılar hizmet birleştirmesi yapacaklar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hiçbir ayrım yapılmadan hem Emekli Sandığı hem Bağ-Kur hem de SSK mensuplarının EYT düzenlemesinden yararlanacağını söylemişti. Kamu çalışanlarının işlemleriyle ilgili çok sayıda soru da bize ulaşıyor.

İşte bunlardan bazılarının cevapları şöyle:

EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi?

Memur emekli olduktan sonra kamu kurumlarında memur olabilmesi için 5335 sayılı Kanun hükmüne bakmak gerekiyor. 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince emekli olduktan sonra sadece;

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.

KADROLARA AÇIKTAN ATANAMIYORLAR

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar. Ancak, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceği bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerekmektedir.

Dayanak: 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde;

"Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz" hükmü yer almaktadır.

EYT'den emeklilik talebinde bulunan memur statüsünde görev yapan personelin nereye başvurması gerekiyor? Kamu kurumları EYT'li memur hakkında ne yapacak?

Memur statüsünde görev yapan personel, emeklilik talebini içeren dilekçe, banka tercih dilekçesi, mal bildirim beyannamesi ve iki adet fotoğrafı emeklilik onayı almaya yetkili personel birimlerine göndermek zorunda. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, EYT'den yararlanmak isteyen memurun emekli olup olamayacağını SGK'nın hizmet takip programından kontrol etmesi gerekiyor.

Kontrol edildikten sonra emekliliğe hak kazananlar için kurumunca yetkili amirlerden emeklilik onayı alması gerekiyor.

İstenilen diğer belgelerle birlikte çalıştığı kamu kurumu SGK'nın hizmet takip programı üzerinden emeklilik başvuru bölümünde yer alan belgeleri yükleyerek elektronik ortamda EYT'li memurun başvuruları tamamlanıyor.

Kamuda görev yapan EYT'den yararlanacak ve emeklilik talebinde bulunan sözleşmeli ile işçi (SSK'ya tabi) statüsünde görev yapan personelin nereye başvurması gerekiyor?

Kamuda 4/B li sözleşmeli personel ve işçi statüsünde görev yapan personelin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Buradan emekli olabileceklerine yani emekliliği hak kazandıklarına dair resmi yazıyı almaları lazım. Bu belgeyi bir dilekçe ekinde çalıştığı kuruma emeklilik talebini içeren bir dilekçe ile iletmeleri gerekmekte. Kamu kurumunun personel birimleri de emekliliğe hak kazananlar için kurumunca yetkili amirlerden emeklilik onayı alması gerekiyor. Onay alındıktan sonra ilgililerin emeklilik işlemleri gerçekleşiyor.