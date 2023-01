EYT’liye garantili tazminat

Milyonlarca EYT'li emekli olabilmek için işten ayrılacak. Bu esnada kıdem tazminatı hakkı doğacak. Hükümet yeni paketle EYT'lilere 25 milyar liralık kefaleti olan 34 milyar liralık tazminat desteği verecek. İşte devlet garantili tazminatın detayları...

Milyonlarca EYT'li için emeklilik günleri yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen tasarı sonrasında ilk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik hakkı alacak.

Bu aşamadan sonra şartları tamamlayanlar da sırayla yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacak. EYT'lilerin yüzde 80'inden fazlası bir işte çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden onlar için kıdem tazminatı hakkı da doğacak. Bu tazminatları ise devlet ödeyecek.

Peki nasıl? İşte cevabı...

Emeklilik işlemleri yapabilmek için çalışanların çıkış belgesi alması gerekiyor. Bunun için de işyerlerine emeklilik için ayrılacaklarına dair bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Bu çıkış belgesini alan her EYT'li eğer son işyerinde en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatını da kazanıyor. Bu yüzden EYT'den emekli olacak her çalışan sigortalıya tazminat ödenecek. Bu tazminatların ödenebilmesi için hükümet 25 milyar liralık kefalet desteği olan 34 milyar liralık bir paket hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün bu paketin detaylarını da paylaştı. EYT'lilere verilmek için hazırlanan bu paralar onların kıdem tazminatlarında kullanılacak.



ADIM ADIM TAZMİNAT YOLU

● Firmalar öncelikli olarak EYT'li personelini ve onların alacakları kıdem tazminatlarını tespit edecek. Kıdem tazminatı her yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

Damga vergisinden başka kesinti de yapılamıyor.

● Kıdem tazminat yekununu belirleyen firmalar hazırlanan KGF destekli paketten kredi alabilmek için sisteme dahil olan bankalara müracaat edecek.

● Kredi başvurusu sonrasında firmalara 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar yüzde 11 ve 24 ay üzerine yüzde 12 yıllık faizle kredi kullandırılacak.

Kredilerin üst miktarları KOBİ'ler için 13 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için ise 29 milyon lirayı bulacak.

● Kullanılan kredi sadece EYT'lilerin kıdem tazminatları için harcanabilecek.

● Krediden her bir EYT'linin kıdem tazminatı miktarı işçinin kendi hesabına yatırılacak.

● Firmalar yukarıdaki faiz ve vade şartlarıyla bu paraları geri ödeyecek.

● İşçiler açısından bir hak kaybı ve sıkıntı olmayacak, firmalar da önemli bir mali yükten kurtulacak.

● İşçiler böylece kıdem tazminatlarını zamanında ve peşin olarak almış olacak.







TEKRAR ÇALIŞMA İMKANI VAR

Kıdem tazminatını alan ve emeklilik işlemlerini bitiren EYT'liler tekrar aynı işyerinde ya da bir başka işyerinde çalışmaya devam edebilecek. Yeni iş sözleşmesi ile tüm haklar da yeniden başlayacak. İzin, tazminat gibi özlük hakları yeniden başlatılmış olacak. Bu arada yeniden çalışmaya başlayacak emekliler için ödenecek Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) oranlarında da 5 puanlık indirim yapıldı. Böylece işverenlerin ödeyeceği prim yükü de azalmış oldu. Bu sayede emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar açısından prim ödemeleri de eşitlendi.