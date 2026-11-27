KOÇ: Venüs sizin karşıt burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.



BOĞA: Bugün iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için planlarınızı tüm gücünüzle uygulamaya başlayabilirsiniz.



İKİZLER: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınız üzerindeki olumsuz etkilerini düşünmeli ve kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde bir verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.



ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.



BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.



TERAZİ: Venüs burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.



AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.



YAY: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz



OĞLAK: Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı elde edeceksiniz. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı yakın tavırlar sergilemelisiniz.



KOVA: İş birliğini seviyor olmanız çevrenizin genişlemesine neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinize çok güzel yansıtıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.



BALIK: Çevrenizle iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi oldukça şaşırtacak durumlar söz konusu olacak.