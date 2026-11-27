Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da ezber bozan, emperyalist kirli planları paçavraya çeviren stratejik hamleleri sürdürüyor. Tarih bazen sahada kazanılan askeri zaferlerin masada nasıl kalıcı bir jeopolitik mimariye dönüştürüldüğünü yazar. 2019 yılında Libya'nın meşru Dibeybe hükümeti düşmek üzereyken bölgeye Türkiye'nin gerçekleştirdiği kararlı müdahale, bugün meyvelerini sadece sahada değil, diplomasi masasında da vermeye başladı. Erdoğan'ın 15 yıllık uzun bir aranın ardından 8-9 Aralık tarihlerinde Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Trablus'a gerçekleştireceği tarihi ziyaret öncesinde, Kuzey Afrika'da tüm dengeleri sallayan bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Emperyalistlerin kirli oyunlarıyla birbirine namlu doğrultan Trablus (Dibeybe Hükümeti) ve Bingazi (General Hafter) hattı, Başkan Erdoğan - Türk Devlet Aklı'nın sabırlı, çok boyutlu ve rasyonel diplomasisi sayesinde aynı hedefte buluşuyor. "Tek Libya" yeniden doğuyor.

SOĞUK DUŞ ETKİSİ

Bu yeni dönemin en çarpıcı kırılma noktası, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in oğullarıyla birlikte Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu. Geçmişte Türkiye'nin desteklediği meşru Trablus Dibeybe yönetimine karşı savaşan ve Ankara ile gerilim yaşayan Hafter'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından karşılanması ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından kabul edilmesi, bölgedeki güç dengelerinin tamamen Türkiye lehine döndüğünün en somut kanıtı oldu. General Hafter'in Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yaptığı kapsamlı görüşmeler, Türkiye'nin Libya'yı artık doğusu ve batısıyla bir bütün olarak kucakladığını, "Tek Libya, Tek Bayrak, Tek Ordu" harekatını gösteriyor. Hemen öncesinde Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile kurulan sıcak-dost temaslar ve ardından Hafter'in Ankara'ya gelişi, Türkiye'nin Libya'da iki tarafla da doğrudan konuşabilen ve her iki cepheyi de uzlaşmaya ikna edebilen tek küresel aktör konumuna yükseldiğini tescilledi. Başkan Erdoğan - Türk Devlet Aklı'nın bu stratejik hamlesinin temelinde "Tek Libya, Tek Bayrak, Tek Ordu" vizyonu yatıyor. Yıllardır süren kurumsal bölünmüşlük, Libya'nın enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını engellerken dış müdahalelere açık bir zemin oluşturuyordu. Erdoğan'ın hem Dibeybe hem de Hafter kanadıyla kurduğu bu yapıcı diyalog, ülkedeki askeri ve siyasi kurumların tek çatı altında birleşmesinin önünü açıyor. Bu birleşme sadece Libya halkı için barış ve refah anlamına gelmiyor; aynı zamanda Türkiye'nin Afrika'nın derinliklerine açılan kapısını da güvence altına alıyor. Çad, Nijer ve Sudan ile sınır komşusu olan birleşik ve istikrarlı bir Libya, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki siyasi, ekonomik ve askeri nüfuzunun en güçlü lojistik ve stratejik üssü haline geliyor. 8-9 Aralık'ta Trablus'ta düzenlenecek zirveye Erdoğan'ın katılımı, bu bütünleşmenin uluslararası topluma ilan edilmesi bakımından sembolik ve tarihi bir zirve olacak. General Hafter'in Ankara'ya gelmesiyle birlikte mutabakatın Libya içindeki siyasi ve hukuki meşruiyeti tamamen perçinlendi. Artık Libya'nın doğusu da batısı da Türkiye ile çizilen deniz sınırlarının arkasında duruyor. Bu jeopolitik gelişme, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini sarsılmaz bir hukuki ve fiili zemine oturturken Doğu Akdeniz'deki enerji arama ve sondaj faaliyetlerinde Türkiye'nin elini tarihte hiç olmadığı kadar güçlendirdi. Türkiye'nin "Tek Libya" jeopolitik hamlesiyle kurduğu bu yeni oyun, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji koridorları oluşturmaya çalışan başkentlerde adeta soğuk duş etkisi yarattı. Yıllardır Hafter kartını oynayarak Türkiye- Libya deniz yetki anlaşmasını kadük bırakmaya çalışan Yunanistan, General Hafter - Bingazi'nin Ankara ile el sıkışmasıyla büyük bir stratejik hezimet yaşadı. Atina'nın Avrupa Birliği koridorlarında yürüttüğü lobi faaliyetleri, sahadaki bu yeni gerçeklik karşısında anlamını yitirdi. Bunalım, Fransa ve İsrail cephesinde de kendini gösteriyor. Kuzey Afrika'daki geleneksel nüfuz alanını kaybeden Fransa, Türkiye'nin hem Trablus'ta hem Bingazi'de oyun kurucu haline gelmesinden bunalım yaşıyor. Doğu Akdeniz gazını Türkiye'yi baypas ederek Avrupa'ya taşımayı hedefleyen EastMed, Sevilla haritaları gibi projelerin mimarlarından olan AB ve tetikçi katil-Siyonist Netanyahuİsrail ise Türkiye ile bütünleşmiş bir Libya'nın oluşturduğu deniz kalkanı karşısında bölgesel enerji planlarının paçavraya dönmesinin bunalımını yaşıyor.

DENİZ KÖPRÜSÜ

Mavi Vatan kalkanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını hukuki ve fiili olarak güvence altına alarak ülkeyi kendi kıyılarına hapsetme girişimlerini boşa çıkaran stratejik bir savunma ve enerji hattıdır. Mavi Vatan kalkanı ile Sevilla Haritası hayali geçersiz kılındı. Türkiye, kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütme hakkını tartışmasız hale getirdi. Doğu Akdeniz gazının Türkiye baypas edilerek Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen EastMed gibi projelerin güzergahı hayali sona erdirildi. Türkiye'nin deniz güvenliği sadece kıyı şeridiyle sınırlı kalmayıp açık denizlere taşındı. Bu durum, deniz ticaret yollarının kontrolü ve olası güvenlik tehditlerinin sınır ötesinde karşılanması açısından kritik bir derinlik sağlıyor. "Tek Libya" ile kurulan bu deniz köprüsü, Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'de değil, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'daki jeopolitik nüfuzunun da kalıcı bir lojistik üssü haline geldi.



SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan'ın 9 Aralık'ta Trablus'a ayak basmasıyla taçlanacak bu süreç, Türk dış politikasının sabır, kararlılık ve vizyoner diplomasi ile neler başarabileceğinin ders niteliğinde bir örneğidir. Dün Türkiye'yi Libya'dan çıkarmak isteyen emperyalist- Siyonist mahfillerin / karanlık merkezlerin bugün paçavraya dönen kirli-sinsi planlarının işlemez hale gelmesiyle bölgedeki güç hiyerarşisinin değiştiğini kanıtlıyor. Türkiye, "Tek Libya, Tek Bayrak, Tek Ordu" stratejik hamlesiyle sadece Libya'ya barış ve istikrar götürmekle kalmamış, aynı zamanda Doğu Akdeniz kalkanını da yüzyıllar boyu aşılamayacak şekilde perçinledi. Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor.