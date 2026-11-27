Erol Üyepazarcı, Denizli Babadağlı bir babanın oğlu olarak 1938'de İstanbul Taşkasap semtinde doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda ilk olarak kurucu mühendis ardından da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Bu sırada Anadolu şehirlerinde sanayiin gelişmesi konusunda önemli hizmetleri oldu. Erol Üyepazarcı'yı Türk kamuoyu daha çok bir kültür insanı ve yazar olarak tanır. Osmanlı devletinin çöküş döneminden İstanbul şehir tarihine kadar çeşitli konularda yazılar yayımladı. Özel uzmanlık alanı Türkiye'de polisiye romanlar sahasıdır. Daha ortaokul öğrencisi iken Osmanlı Türkçesini öğrendi. Tarihe meraklıydı, bir de kitaplara. Kendisi "mecanin- i kütüb"den yani kitap delisi, kitap hastası denen kimselerdendir. Halen 34 bin eserlik bir kütüphanesi var. Naima Tarihi'nin üç ayrı baskısını satın almış. Bir tekerleme nakleder: "Tarih- i Naima, okunmalı daima / Tarihi-Ata yapma sakın hata / Tarih-i Taberi, al benden haberi." Üyepazarcı hemen hemen bütün yazar ve fikir adamlarıyla tanışıklığı olan biri.

KİTAPÇILAR

Yazarımızın "Şerlok Holmes İle Cingöz Recai'nin izinde Bir Kitap Kurdu" adlı anı kitabı yeni çıktı (İş Bankası yayını, 2026). Kültürümüze çok büyük katkıları olan Erol Bey'in bu son kitabındaki birkaç noktaya takıldım. Babıali Caddesindeki bütün kitapçıların ismini, özelliklerini sayar fakat Garbis Fikri'nin Gayret kitabevini atlar. Bu ya bir nasipsizlik veya kasıttır diye düşünüyorum. Burası 1938'den itibaren Samiha Ayverdi'nin romanlarını basmaktadır. Bunlar büyük yankı uyandırmış, dönemin pek çok yazar ve fikir adamları S. Ayverdi'yi ziyaret etmiştir. (Bkz. Ayverdi, Mülakatlar) Üyepazarcı'nın S. Ayverdi ve eserlerinden haberli olmaması düşünülemez. Ama ne hikmetse adından hiç bahsetmez. Erol Bey Cidde'de görevli iken Umre yapmış. Ben epeyce umre izlenimi yazısı okudum. En seküler kesimden umreciler bile çok ulvi duygular yaşadıklarını yazdılar. Kabe'nin herkesi sarıp sarmalayan manevi bir atmosferi var. Muhafazakar bir aileden geldiğini söyleyen Erol Bey ise umre anısı olarak sadece şunları yazar: Harem'de sere serpe yatan işçiler, Kur'an-ı Kerim'i yere koyan birisi ve dışarı çıktıktan sonra arkadaşına cinsel içerikli kaset satmak isteyen adam.

DİL VE RAKI

Erol Üyepazarcı anı kitabını yazdığında 87 yaşındadır. Kendisi eski kültüre vakıftır. Bu ona bir dil zevki vermeliydi. Kitabı kolay okunuyor, yazı dili rahattır. Ama "yaşam, olanak, olanaklı" tilcikleri sıklıkla karşıma çıktığı için üzülmekten, gıcık kapmaktan kendimi alamadım. Bir Naima hayranının bu çelişkisini anlamakta zorlandım. Erol Bey yemeklerinde rakı içer ve kitabında bunu hep tekrarlar. Bu tekrarlar bana gereksiz geldi. Kimsenin ne içtiği beni hiç ilgilendirmez. Mesela aynı anda aldığım İslam Çupi'nin Hey Gidi İstanbul kitabında rakı içmek bir sanat gibidir. Orhan Veli'nin "Bir de rakı şişesinde balık olsam" dizesinin somut örneği ve yazıda üslup sahibi olan İslam Çupi, başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul meyhanelerini o kadar güzel anlatır ki, onun rakı içmesi bana doğal ve zevkli gelir.