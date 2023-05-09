Milyonların gözü bu kararda

Bugün açıklanacak olan kamu işçileri için zam oranı hem emeklileri, hem memurları hem de işçileri ilgilendiriyor

Bugün (9 Mayıs Salı) Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranını açıklayacak. Bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde iki taraf da tekliflerini sunmuş ve orta yol bulunmaya çalışılmıştı.

İşçi tarafını temsil eden Türkİş ve Hak iş taban maaş olarak brüt 15 bin lira, ilk altı ay için yüzde 45 zam ve sonraki altı aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı istemişti. İşçi tarafı ayrıca yüzde 15'lik bir refah payı da talep etmişti.

Yapılan ilk görüşmede kamu tarafından yüzde 30 zam ve 11 bin lira taban ücret masaya gelmişti. Daha sonra kamu bu rakamları değiştirmiş ve taban ücreti 12 bin liraya zam oranını da yüzde 40'a çekmişti.

Şimdi bu iki teklif arasında bir anlaşma yapılması bekleniyor.

Ancak ortaya çıkacak oranlar hemen hemen bütün kesimleri ilgilendirecek. Çünkü yapılacak zam oranları Temmuz ve Ağustos ayındaki artışları yakından ilgilendirecek. Şimdi kimler bu oranları bekliyor sırayla bakalım.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile EYT'den emekli olan vatandaşlar için temmuz ayında bir enflasyon artışı yapılacak. Bu artış 6 aylık enflasyon oranında olacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21'i geçmesi bekleniyor.

Ancak bunun üzerine bir de refah payı gelecek. Başkan Erdoğan İstanbul mitinginde de bu açıklamayı bir kez daha yapmıştı. Refah payı ile birlikte emeklilerin artışının da kamu işçilerinin zam oranına yaklaşması bekleniyor. Bu durumda artışın yüzde 35-40 civarında olması öngörülüyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamu çalışanların ve Emekli Sandığı emeklileri de Temmuz ayında yılın ikinci artışı alacaklar. Burada yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı gelecek. Memurlar ve memur emeklileri de refah payı alacaklar. Bu kesimin de zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor.

AĞUSTOS TOPLU SÖZLEŞMESİ: Ağustos ayında kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.

Bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yıllarının 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Buradaki görüşmelerde masaya gelecek olan oranlardan birisi de kamu işçilerine yapılan zam oranı olacak. Böylece bugün açıklanacak oran Ağustostaki toplu sözleşmede belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR: Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için yeni bir asgari ücret belirlenmesi de gündemde. Asgari ücret tespit komisyonunun burada bakacağı oranlardan birisi enflasyon olurken diğeri de yine kamu işçilerine yapılan zam olacak. Böylece yeni asgari ücret belirlenirken kamu işçileri için açıklanacak zam oranı ölçü olarak değerlendirilebilecek.

KAÇ LIRA OLUR

Bugün net olarak 8.506 TL asgari ücret uygulanıyor. Yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin neti 10 bin 207 TL'ye çıkacak.

Yüzde 30 zam yapıldığı takdirde neti 11 bin 58 liraya yükselecek.