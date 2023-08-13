Esnafa erken emeklilik

İlk etapta 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi düzenlemesi yakında Meclis’e gelecek. Bağ-Kur’luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Eğer kapsam geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesini de kapsarsa EYT’li Bağ- Kur’lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek

İlk etapta 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi düzenlemesi yakında Meclis'e gelecek. Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Eğer kapsam geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesini de kapsarsa EYT'li Bağ-Kur'lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM ilk olarak emekli ve memurların maaş zamlarıyla ilgili torba yasayı çıkartmıştı. Şimdi Ekim'de yeniden açılacak olan TBMM'nin önüne gelecek ilk düzenlemelerden birisi Bağ-kur primlerinin 9000 günden 7200 güne düşürülmesiyle ilgili yasa olacak. Bir ikinci torba yasa ile birlikte gelmesi beklenen düzenleme ile Bağ-Kur'lular erken emeklilik imkanına kavuşacak. İlk etapta 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ- Kurluları kapsaması da gündemde.

EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor. Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek. Tabii yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ- Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler. Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olması gerekiyor.

SON 7 YILA BAKILIYOR

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumdan 3.5 yıl ve fazlası çalışma varsa o kurum seçiliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor. Bu sigortalılar için 3.5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağkur ile SSK primlerinin eşitlenmesi söz konusu olduğunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması da gerekmeyebilecek.