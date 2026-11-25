Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası esiyor. Attığı gollerle takımına hayat veren yıldız futbolcu, 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak da adını tarihe yazdırdı. Şimdiden Mario Gomez benzetmeleri yapılmaya başlandı. Haksız da sayılmazlar. Gomez gittiğinde Beşiktaş böyle bir golcünün özlemini çekmişti. Şimdi Vlahovic, o eski günleri hatırlatıyor. Beşiktaşlıların yüzü gülüyor. Bakalım bu benzerlik sezon sonunda hangi noktaya ulaşacak?

TRABZON'DA GÜNEŞ AÇTI

Trabzonspor'da Thomas Reis fırtınası esiyor. Reis 7'de 7 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Daha ne olsun? Şimdilik herkes mutlu. Karadeniz'de rüzgar sert esiyor. Rakipler de bu fırtınayı yakından takip ediyor. Bence sezonun flaş takımı Trabzonspor. Salah ile birlikte global bir ün yakaladılar. Reis ile kenetlendiler. Şampiyonluk yarışında Trabzon'un marşları daha yüksek sesle okunacak gibi.



EVDE ASLAN BEKLİYOR

VE geldik Sarıyer'deki aslan meselesine... Kaybolan aslanın Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya yine görev başındaydı. Herkes aslanın sahibini ararken Abdülkerim'den açıklama geldi: "Evimde tek bir aslan var, o da oğlum." Bundan daha güzel cevap olur mu? Sarıyer'de aslan aranıyor, Abdülkerim evdeki aslanı tarif ediyor. Futbol sahasında savunma yapan adam, bu kez kameralar karşısında aslanın onun olmadığını anlattı. Memlekette gündem bitmez. Bir yanda şampiyonluk yarışı, diğer yanda transferler, bir tarafta kayıp aslan... Futbol işte! Bazen üç puan kazandırır, bazen de aslan aratır!

YURDUM İNSANI ARDA GÜLER

Arda Güler'e gelelim. Real Madrid'de forma giyiyor, dünyanın en büyük yıldızlarıyla aynı sahayı paylaşıyor. Ama Konate'ye sucuk hediye etmeyi de ihmal etmiyor. Dünya yıldızı olabilirsin, milyonlar kazanabilirsin ama sucuk yine sucuktur kardeşim! Mütevazılık böyle bir şey. Yurdum insanı, dünyanın öbür ucunda da kendini belli ediyor. İsmail Kartal'dan haber var mı? Yok! Birkaç hafta önce manşetlerden inmiyordu. Şimdi sessizlik hakim. Futbol böyle bir şey. Dün herkes seni konuşur, bugün kimse nerede olduğunu sormaz. Futbolun hafızası kısa, gündemi çok! Emre Mor ise kariyerini askıya aldığını açıkladı. Bir zamanlar Avrupa'nın konuştuğu, ğu, büyük beklentiler yüklediği bir yetenekti. Hızı vardı, tekniği vardı, bileği vardı. Eksik olan tek şey istikrardı. Futbolda yetenek kapıyı açar ama içeride kalmanı sağlayan disiplindir. Emre Mor'un hikayesi biraz da bunun hikayesi oldu. Bir dönem yıldız adayıydı, şimdi yeniden başlangıç yapmanın yollarını arıyor.