Türkiye, 2026 yılının son çeyreğinde hem güvenlik mimarisini kökten değiştirecek "Terörsüz Türkiye" sürecini hem de milyonlarca vatandaşın cebini doğrudan etkileyen emekli maaşı artırımını ve fon soruşturmasını eş zamanlı olarak yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de en öncelikli gündem maddelerini oluşturan bu üç kritik başlık, ülkemizin önümüzdeki dönemdeki toplumsal huzur ve ekonomik istikrar dengesini belirleyecek temel dinamikler olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına göre, terör örgütünün Hakurk, Zap ve Metina bölgelerindeki mağaralarının hemen hepsi boşaltılarak silah bırakma ve çekilme adımlarında önemli mesafe alındı.

GÖZLER 20 ARALIK'TA

Erdoğan, son 40 yılda terörün Türkiye'ye maliyetinin 2,3 trilyon doları bulduğunu vurgulayarak güvenlik harcamalarından tasarruf edilecek kaynakların doğrudan kalkınma ve refaha aktarılacağını belirtti. Erdoğan başkanlığında MGK, 27 Kasım 2026 günü toplanacak. MGK'da MİT ve Emniyet'in hazırladığı raporlar ele alınacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ve ekibince tespiti yapılan boşaltılan kamplar, mağaralar ve silah teslimlerine ilişkin katedilen mesafe masaya yatırılacak. MGK'nın Ocak 2027 toplantısında tarihi karar aşamasına gelinmesi değerlendiriliyor. Irak'ın kuzeyinde Gara ve Hakurk'taki mağara boşaltma ve silahların imhası dahil saha sürecinin tamamlandığı tespit edilirse silahsızlanmanın teyidine ilişkin MGK kararı gündeme girecek. MGK kararının çıkmasından sonra kahraman asker ve polislerimize kurşun sıkan, masum sivilleri katledenler yasa kapsamına girmeyecek. Adam öldürme suçu işleyenler, 1 Haziran 2005 dahil olmak üzere müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılananlar, hakkında soruşturma olanlar, kovuşturmaya dönenler bu yasadan faydalanamayacak. Üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarla ilgili soruşturması, kovuşturması ya da mahkumiyeti olanların cezası, soruşturması, kovuşturması beş yıl ertelenecek. Bu beş yıl içerisinde suç işlerlerse hukuki süreç kaldığı yerden devam edecek. 15 yıldan fazla bir suçla ilgili hapis cezası alanlar hakkında 10 yıl erteleme uygulanacak. Bu 10 yıl içerisinde suça bulaşırlarsa soruşturma, kovuşturma kaldığı yerden başlatılacak. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasından, cezaevlerindeki 4 bin 897 PKK ve KCK hükümlü ve tutuklusundan 2 bin 800'ü yararlanabilecek. Emekli Maaşları: Yüksek enflasyon karşısında alım gücü daralan 17 milyonu aşkın emekli için yılbaşı öncesinde Meclis'e getirilmesi planlanan yeni maaş düzenlemesi, ekonomi yönetiminin en sıcak başlığı durumunda. Gözler 20 Aralık sonrasına çevrildi. Emeklilere yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ederken Meclis Başkanlığına sunulabileceği belirtildi. Düzenlemenin, 20 Aralık'ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurulda ele alınması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon farkının yaklaşık yüzde 10,22 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Sadece enflasyon farkının yeterli olmayacağı değerlendirmesiyle hükümet; yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir iyileştirme modeli üzerinde çalışıyor. Kulislerde mevcut en düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi konuşuluyor. Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının, enflasyon artışı ve olası refah payıyla ulaşabileceği tutarlara ilişkin üç farklı hesaplama yapıldı: Yüzde 10 - 28.262 TL, Yüzde 15 - 29.440 TL, Yüzde 20 - 30.617 TL (En güçlü senaryo) Enflasyon zammına ek olarak yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi veya düşük maaşlı emeklileri koruyacak seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor. Zamlarda yaş ve prim gün sayısının belirleyici olacağı, 3 bin 600 gün ile 7 bin 200 gün prim ödeyen emeklilere aynı aylığın verilmesinin doğru olmayacağı belirtiliyor. Yüzde 10, 15 ve 20'lik refah payı seçenekleri konuşuluyor. Enflasyon artışıyla birlikte hesaplanan olası senaryolara göre en düşük emekli aylığı 30 bin 617 liraya kadar yükselebilir. Yaş ve prim gün sayısı dikkate alınacak. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedefin emeklilere enflasyonun üzerinde bir iyileştirme sağlamak olduğunu söyledi. İlgili bakanlık ve kurumların ortak çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, düzenlemede yaş ve prim gün sayısının önemli unsurlar olduğunu kaydetti. Emekli maaşlarına enflasyon artışının yanı sıra yüzde 10, 15 ve 20'lik refah payı verilmesine ilişkin seçenekler değerlendiriliyor. Seyyanen zam ihtimali de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin güncel rakamları açıkladı. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildi ve soruşturma kapsamında 632 şüpheli bulunuyor. 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredildi; 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulup hesapları donduruldu. Şirket varlıkları dışında 1.867 kara, 4 hava, 3 deniz aracı, 378 taşınmaz ve 307 şirketin ortaklık payına el koyma kararı çıkarıldı. 9 ülkede tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL değerindeki yabancı para cinsi varlık dondurularak TMSF fonuna aktarımı için adli süreç başlatıldı.

BÜYÜK SIÇRAMA

Türkiye'nin 2027 bütçesi, 27 trilyon 276 milyar 87 milyon 71 bin lira. Savunma ve güvenlik birimleri için ayrılan toplam kaynak 3 trilyon 454 milyar TL, Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) doğrudan bütçesi ise 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 12,7'sine karşılık geliyor. MSB bütçesi, 2026 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 86,2 oranında artırıldı. Savunma ve güvenlik toplamı 2 trilyon 155 milyar TL ile 2 trilyon 206 milyar TL arasında yer alırken Savunma Sanayii Destekleme Fonu toplamı 2,36 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe artışının yüzde 80'inden fazlası doğrudan "mal ve hizmet alımları" kaleminden kaynaklanıyor. Bu sıçrama; KAAN, KIZILELMA, HÜRJET,

ALTAY tankı ve Çelik Kubbe hava savunma mimarisi gibi yerli projelerin seri üretim maliyetlerinin yanı sıra Eurofighter ve F-16 modernizasyonu gibi dış tedarik ödemelerinin bütçeye yansıdığını gösteriyor. Jeopolitik risklere karşı caydırıcılık: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması, Orta Doğu'daki çatışmaların (İsrail-İran gerilimi ve bölgesel yayılımı) sınır hatlarına yaklaşması ve Kızıldeniz ile Hürmüz gibi enerji koridorlarındaki riskler, Türkiye'nin "önleyici ve çok yönlü savunma" kapasitesini hızla artırıyor. Atalarımız çok doğru söylemiş: "Hazır ol cenge eğer ister isen sulh u salah."