KOÇ

Ay'ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

BOĞA

Ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bacak ağrılarınız olabilir.

İKİZLER

Dolunay burcunuzda gerçekleşirken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

YENGEÇ

Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

ASLAN

Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlıklı olun.



BAŞAK

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Akrep'te ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.



TERAZİ

Planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız temkinli davranmakta fayda var.



AKREP

Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Merkür burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkelerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.



YAY

Ay karşıt burcunuz İkizler'de ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için hiçbir neden yok. Kendinize güvenin.



OĞLAK

Merkür Akrep'te ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilgili ilerleyecektir. Dikkatli olun.



KOVA

İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.



BALIK

Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.