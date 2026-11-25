Yıllar önce Libya'da görev yaptığım sırada, yaşanan çatışmaların sadece Libyalıların savaşı olmadığını görmüştüm. Petrol sahaları, stratejik limanlar, enerji kaynakları ve Akdeniz'e hâkim olma mücadelesi... Libya'nın geleceği üzerine hesap yapan ülkelerin çıkarları, Libya halkının beklentilerinin çok önüne geçmişti. Aradan yıllar geçti, aktörlerin bazıları değişti ancak Libya'nın kaderi değişmedi. Bugün Kuzey Afrika'nın bu önemli ülkesi, kendi sınırlarından binlerce kilometre uzakta başlayan bir savaşın yeni hesaplaşma alanına dönüşüyor. 22 Kasım'da Libya'nın Bingazi Limanı'nda bulunan Rus donanmasına ait Merkury isimli savaş gemisi Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada geminin batırıldığını duyurdu. Uydu görüntüleri de geminin büyük bölümünün sular altında kaldığını ortaya koydu.

SICAK DENİZLER

Zelenski, Rusya'nın silah taşımacılığında kullandığını belirttiği MV Angara isimli yük gemisinin de hedef alındığını açıkladı. Ancak meseleyi yalnızca bir savaş gemisinin batırılması olarak değerlendirmek, yaşanan gelişmenin stratejik boyutunu gözden kaçırmak olur. Asıl mesele, Rusya-Ukrayna savaşının artık Karadeniz'le sınırlı bir deniz savaşı olmaktan çıkmasıdır. Rusya'nın Akdeniz'e yerleşme arzusu yeni değil. Çarlık Rusyası'ndan Sovyetler Birliği'ne, oradan bugünkü Moskova yönetimine kadar sıcak denizlere ulaşmak, Rus dış politikasının temel stratejik hedeflerinden biri oldu. Rusya'nın Libya'daki askeri varlığını da bu tarihsel perspektiften ayrı değerlendiremeyiz. Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Moskova'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığının geleceği tartışılırken Libya'nın stratejik değeri daha da arttı. Rusya açısından Libya, yalnızca Akdeniz'e açılan bir kapı değil; aynı zamanda Afrika'daki askeri, ekonomik ve siyasi nüfuzunun önemli bağlantı noktalarından biri. Bingazi'deki saldırının önemi de tam burada ortaya çıkıyor. Ukrayna, Rusya'nın yalnızca kendi topraklarına yönelik saldırı kapasitesini değil, farklı coğrafyalardaki askeri varlığını ve lojistik bağlantılarını da hedef alabileceğini gösteriyor. Kiev açısından bu hamle, Rusya'nın savaş maliyetini artırma ve Moskova'yı daha geniş bir coğrafyada güvenlik tedbirleri almaya zorlama stratejisi olarak okunabilir. Rusya açısından ise mesele artık sadece Ukrayna cephesindeki askeri üstünlüğünü korumak değil, Akdeniz'den Afrika'ya uzanan nüfuz alanlarının güvenliğini de sağlamak. Karadeniz'de başlayan bir savaşın Akdeniz'e uzanması, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye, bu iki denizi birbirine bağlayan stratejik geçişin merkezinde bulunuyor. Ankara, savaşın başlangıcından itibaren Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayarak Karadeniz'deki çatışmanın daha geniş bir askeri karşılaşmaya dönüşmesini sınırlamaya çalıştı. Türkiye'nin 27 Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, Ankara'nın Doğu Akdeniz politikasında önemli bir dönüm noktasıydı. Bugün Libya'nın istikrarı, Türkiye açısından yalnızca bir dış politika meselesi değil; deniz yetki alanları, enerji güvenliği, ticaret yolları ve Mavi Vatan açısından da stratejik bir önem taşıyor. Libya'da yeniden derinleşebilecek bir istikrarsızlık, Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarını ve bölgedeki diplomatik ilişkilerini de etkileyebilir. Üstelik Ankara'nın önünde oldukça hassas bir denklem bulunuyor. Bir tarafta NATO üyeliği ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen destek, diğer tarafta Rusya ile enerji, ticaret ve güvenlik alanlarında sürdürülen ilişkiler, bir başka tarafta ise Libya ile geliştirilen stratejik ortaklık... Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü denge politikasının önemi kadar zorluğu da giderek artıyor. Önümüzdeki süreçte Ankara açısından en önemli meselelerden biri, Karadeniz'deki savaşın Akdeniz'de yeni bir askeri kutuplaşmaya dönüşmesini önleyecek diplomatik girişimlerin geliştirilmesi olacaktır. Bingazi'deki saldırı, modern savaşların nasıl değiştiğini anlamak açısından da dikkat çekici. Milyonlarca dolarlık savaş gemileri, çok daha düşük maliyetli sistemler karşısında savunmasız kalabiliyor. Bu değişim, yalnızca savaşın teknolojisini değil, coğrafyasını ve ekonomisini de dönüştürüyor. Artık cepheden uzakta olmak, güvende olmak anlamına gelmiyor. Savaşa taraf olmayan ülkelerin limanları, karasuları ve ticaret güzergâhları da uluslararası çatışmaların etkilerine açık hale geliyor. Akdeniz ise böylesine bir gelişmenin sonuçlarının en ağır hissedilebileceği bölgelerden biri. Süveyş Kanalı'ndan Cebelitarık Boğazı'na, Türk Boğazları'ndan Kuzey Afrika limanlarına kadar uzanan bu geniş coğrafya, küresel ticaretin ve enerji taşımacılığının ana damarlarından biri. Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik krizinin navlun fiyatlarına, sigorta maliyetlerine ve küresel tedarik zincirlerine nasıl yansıdığını gördük. Benzer bir güvenlik krizinin Akdeniz'de yaşanması halinde ortaya çıkacak ekonomik faturanın yalnızca savaşan ülkelere kesilmeyeceği açık. Bir savaş gemisine yönelik saldırının ekonomik sonuçları, günün sonunda savaşa binlerce kilometre uzaktaki bir insanın mutfağına kadar ulaşabilir. Bütün bu stratejik hesapların arasında unutulan bir ülke var: Libya. 2011 yılında Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından geçen on beş yıla rağmen siyasi birliğini tam anlamıyla sağlayamayan Libya, yabancı güçlerin nüfuz mücadelesinden de kurtulamadı. Nitekim Bingazi'deki saldırının ardından hem Trablus'taki hem de ülkenin doğusundaki yönetimlerin Libya topraklarında yabancı ülkelerin askeri hesaplaşmalarına karşı çıkması dikkat çekici.

CİDDİ BİR UYARI

Yıllar önce Libya'da görev yaptığım günleri düşündüğümde, bugün yaşananların arkasındaki trajediyi daha iyi görüyorum. Dünyanın önemli petrol rezervlerinden birine sahip olan, Akdeniz'in en uzun kıyı şeritlerinden birini barındıran ve büyük bir ekonomik potansiyeli bulunan bu ülke, yıllardır kendi zenginliklerinin refahını yaşamak yerine, o zenginlikler üzerinde yapılan hesapların bedelini ödüyor. Libyalıların ihtiyacı yabancı askeri üsler, yeni silahlar ya da başka ülkelerin hesaplaşmaları değil; siyasi birliğini sağlamış, egemenliğini koruyabilen ve kendi geleceğine karar verebilen bir ülke. Yıllarca çatışma bölgelerinde görev yaparken öğrendiğim bir şey var. Devletler haritalar üzerinde stratejik hesaplar yaparken, o haritaların üzerinde insanların yaşadığını çoğu zaman unutuyorlar. Bugün Moskova için Bingazi, Akdeniz'deki stratejik varlığının bir parçası. Kiev için Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelenin yeni bir hedefi. Uluslararası güçler için ise bölgesel rekabetin önemli bir noktası. Oysa Libyalılar için Bingazi, yaşadıkları şehir, evleri, sokakları ve çocuklarının geleceği. Karadeniz'deki savaşın Akdeniz'e inmesi, yalnızca Rusya ile Ukrayna arasındaki mücadelenin yeni bir aşaması değil, dünyanın geri kalanı için de ciddi bir uyarıdır. Çünkü savaşın coğrafyası genişledikçe barışın coğrafyası daralıyor. Ve ne yazık ki savaşların sınırlarını devletler genişletirken, bedelini yine halklar ödüyor.