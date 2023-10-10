Maaş alana ikramiye

İkramiye hakkından sadece emekliler değil, SGK kapsamında maaş alan herkes yararlanıyor.

17 milyon emekli ile birlikte şehit yakınları, dul yetim maaşı alanlara da ikramiye ödemesi yapılacak.

Türkiye'de son yıllarda emeklilere ve SGK'dan maaş alan hak sahiplerine yılda iki kez ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler Ramazan ve Kurban bayramlarında son yapılan zamla birlikte 2 bin lira olarak ödenmişti. Bu ikramiyelerden sadece emekliler değil diğer hak sahipleri de yararlanıyor. Bundan sonra yapılacak tüm ikramiye ödemelerinden de SGK'dan maaş alan hak sahipleri de yararlanacak. Buna göre ikramiye ödemeleri yapılan hak sahipleri şöyle:

● SSK ve Bağ-Kur emeklileri: sosyal güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olmuş ve hayatta olan emekli vatandaşlar.

● Emekli Sandığı emeklileri: Kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak etmiş olan memurlar.

● Şehit yakınları ve gaziler: Şehitlerin hak sahibi eş ve çocukları ile gerek harp gerekse terör olayları sebebiyle gazilik unvanını almış olanlar.

● Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar: Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanıyor.

● Ölüm aylığı alanlar: Ölen sigortalının eşine bağlanan dul aylığı ve kız çocuklarının aldığı yetim aylığı ödenenler.

● Şeref aylığı alanlar: Olimpiyat komitesi tarafından bireysel ve takım olarak ilk üçte yer alma başarısı gösterenlere verilmektedir. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde bağlanan şeref aylığı, engelli sporculara, teknik direktör ve antrenörlere de verilmektedir.

● Geçici köy korucuları: İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik ya da köy korucuları da ikramiye için hak sahibi oluyorlar.

● Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri, ● Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri.



HİSSE ORANINA DİKKAT

İkramiye ödemeleri kendi hak sahipliği dolayısıyla alanlara tam olarak ödeniyor. Yani emekliler ikramiye tutarı ne ise tam olarak alabiliyorlar. Ancak ödemeleri belli hisseye göre yapılanlara ise o hisse oranında ikramiye ödeniyor.

Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. Buna göre ikramiye oranları da belirleniyor. İkramiyeler bu hak sahiplerine hisse oranları kadar ödeniyor.

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor



BAŞVURU YOK, HESABA YATIYOR

Emeklilerin ya da diğer hak sahiplerinin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılıyor. Burada tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri belirleniyor ve hesaplara yatırılıyor. İkramiye ile ilgili zaman zaman dolandırıcıların emeklilere ulaştıkları görülüyor. o yüzden hiçbir kimseye ihtiyacınız bulunmuyor. Paranız otomatik ödeniyor.



KESİNTİ VE HACİZ YOK

Emeklilere ve diğer hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.

Yeni emekli olanlar da ikramiye tarihinden önce emeklilikleri onaylanmış ise hak sahibi oluyorlar.

Daha önce başvurmuş ve işlemleri devam eden EYT'liler de ikramiye hakkından yararlanacaklar.

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