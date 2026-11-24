Antalya'da COP31 sona ererken, bu organizasyona alternatif olarak düzenlenen "Halkların İklim Zirvesi" de yine Antalya'da 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Onların sonuç bildirisi de ilginçti: "Savaş bütçeleri kaldırılsın; kaynaklar iklim adaletine, barışa ve kamusal hizmetlere aktarılsın!" Bunu yapmak keşke mümkün olsa ama esasında tüm sorunların çözümü doğada var ve insanlık yüzlerce yıldır bunu kullanıyor. Biyomimetik ya da biyomimikri, insanların karşı karşıya kaldıkları kompleks sorunları çözebilmek için doğadaki model, sistem ya da unsurları taklit etmesine verilen isim...Yani bir tür doğadan ilham alma şeklinde ele alınabilir.. Doğadaki tasarımların ya da süreçlerden ilham alınarak geliştirilmiş birkaç örnek vermek gerekirse: Dulavrat otunun tohumlarında gözlenen bir özellik de taşıdıkları kancalar ile hayvan tüylerine ve kıyafetlere kolayca yapışabilmesidir ki, bu taklit edilerek gündelik yaşamda çok sık kullandığımız cırt cırt bantlar geliştirilmiştir.

DOĞADAN ALINAN İLHAM

Japonya'da Shinkansen Hızlı Tren Sistemini duymuşsunuzdur. Bu teknoloji, İzmir'in de sembolik kuşlarından olan Yalıçapkınından öykünülmüştür... Onun suya dalarken hiç su sıçratmaması ve ses çıkartmamasını sağlayan aerodinamik gaga yapısı taklit edilmiştir. Hızlı trenlerin tünellere girerken yarattığı yüksek volümlü sonik patlamaları önleyen ve hızı arttıran unsur, tren burnunun yalıçapkınının gagası gibi tasarlanmasıdır. Ya da termitlerin yaşadıkları alanlarda sabit ısı yaratabilmeleri bina tasarımları için kullanılmıştır. Termitler, dışarıda ısı ne olursa olsun, yaşadıkları höyülerde, havalandırma kanalları açarak sıcaklığı sabit tutarlar. Binalarda buna benzer bir yapı teknolojisi (pasif iklimlendirme sistemi) geliştirilerek klima maliyetleri yüzde 35 düşürülebilmiştir. Veya Lotus yapraklarını ele alabiliriz. Lotus yani nilüfer çiceği yaprakları çamurlu sularda bile su damlalarını iterek üzerindeki kirleri arındırır, sürekli temiz kalmasına sağlayan mikro ama pürüzlü bir yapıyı korur. Bu konunun takliti ise, kir ve su tutmayan cephe boyaları ve su iten kumaşlara ilham olmuştur. Bir başka ilham alınacak unsur için baykuşlar başrolü oynamıştır. Onların avlanırken oluşabilecek tüm sesleri absorbe edebilen yumuşak ve taraklı tüy yapısına ithaf ile rüzgar tribünlerinin kanat tasarımları gerçekleştirilmiştir. Böylece kanatların sessiz ve verimli çalışması sağlanabilmiştir... Yine bir başka ilham alınan canlı da köpekbalığı olmuştur. Köpekbalığı derisindeki mikroskobik dentiküllerin (dişçikler) su direncini azalmasına ve bakteri tutmama özelliği sayesinde profesyonel yüzücüler için sürtünmeyi azaltan mayolar, hastane kullanımına yönelik de antibakteriyel kaplamalar yapılabilmiştir.Aynı şekilde Geko Kertenkelerinin ayak tabanlarındaki milyonlarca kılın VanDerWaals bağları sayesinde yüzeyleri yapışabilme özelliğinin teknoloji dünyasındaki karşılığı yapışkan botlar ve tutkalsız yapışan bantlar olmuştur... Bir başka taklit unsuru, Namib çölü böceğinin sırtındaki özel mikroyapilar sayesinde, sabah sisi içindeki suyu yoğunlatıp ağzına damlatabilme becerisi olmuştur. Havadaki nemden içme suyu elde eden toplama sistemleri bu sayede yapılabilmiştir... Örneğin Morfo kelebeğinin kanatlarında hiç boya maddesi olmadan sadece ışığı kırarak göz alıcı renkler yaratabilmesi özel boya teknolojilerinin hayata geçmesine neden olmuştur. Radarlar için yarasaların takliti ise en binen örneklerdendir... Yarasaların karanlıkta yön bulmak ve avlanabilmek için kullandıkları biyolojik sesli sonarlar (ekolokasyon), havacılık ve savunma sanayinin vazgeçilmezi radar ve sonik algılama sistemlerini yaratmıştır... Tüm bu büyüleyici buluş ve tasarımlara ilham olan doğa için insanlık henüz tüm kapasitesini kullanabilmiş değil. Ve ne yazık ki, bu kapasiteyi kullanmak yerine dünya ekosistemini giderek yaşanmaz bir hale getiren de yine 'insanlık...'

DEĞNEK Mİ ÇÖP MÜ?

Karbon emüsyonları, çarpık endüstrileşme ve kentleşme doğayı ağır ağır bitirirken, küresel iklim değişiklikleri ve habitat daralması, tüm canlıları sürdürülemez bir yaşam kısıtlılığına mahkum ediyor... Umarız, bu hafta biten COP31 konferansı gibi çabalar amacına ulaşır... Bilenler vardır, 'COP' , Farsça ' sopa, değnek ' anlamındadır... Dilimize de Farsça'dan gelmiştir. Geniş olarak "COP" kelimesi "değnek, sopa, dal" anlamına gelen çub veya çob sözcüğünü de içerir. Sonuçta, COP31'in umuda bir 'dal' mı, yoksa insanlığa bir katkı sağlamadan 'çöp" mü olacağını zaman gösterecek... Ama gerekenin, karbon emüsyonuna yol açan ülkelerin sırtına bir "sopa" olması olduğundan kimsenin şüphesi yok!