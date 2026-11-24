Doğu Akdeniz'de enerji hatları üzerinden Türkiye'yi kıta sahanlığından dışlamaya yönelik girişimler, Türkiye'nin kararlı diplomasi ve saha hamleleriyle bir kez daha duvara çarptı. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail üçgeninde kurgulanan "Great Sea Interconnector" (GSI) deniz altı elektrik kablosu projesi, bölgedeki güç dengelerini ve uluslararası deniz hukukunun gerçeklerini tüm dünyaya yeniden hatırlattı. Yunanistan'ın tek taraflı oldu bitti çabaları ve Siyonist Netanyahu İsrail'in bölgesel gerilimi tırmandıran kışkırtıcı hamleleri, Türk donanmasının sahadaki caydırıcılığı ve Ankara'nın diplomatik satrancı karşısında etkisiz kaldı.

ABEILLE MARENGO

Kasım ayı boyunca Doğu Akdeniz'deki gerilimin merkezinde, Girit ile Güney Kıbrıs Rumları arasında deniz tabanı araştırması yapmak üzere görevlendirilen Fransız bayraklı "Abeille Marengo" adlı gemi yer aldı. Yunanistan ve Rumlar, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını hiçe sayarak gemi için tek taraflı seyir ikaz duyuruları (NAVTEX) yayımladı. Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ve uluslararası denizcilik teamülleri ile sahadaki güç dengesi, Atina'nın masa başı hesaplarını bozdu.Yunanistan'ın ilanı işlevsiz kaldı: Yunanistan'ın yayımladığı duyuruya rağmen Fransız gemisi ihtilaflı sahada demir alarak bekleyişe geçti ve faaliyetlerine başlayamadı. Ankara'nın izni beklendi: Fransız yönetimi, bölgedeki meşru yetki sahibinin Türkiye olduğu gerçeğini kabul ederek Ankara ile diplomatik temas kurdu. Türkiye'nin kendi şartları ve koordinatları çerçevesinde yayımladığı resmî NAVTEX sonrasında çalışmalara başlayabilen gemi, 16 Kasım itibarıyla faaliyetlerine ara vererek Girit'teki Heraklion Limanı'na geri döndü. Dışişleri ve Millî Savunma'dan net mesaj: Türkiye, ilk andan itibaren hem diplomatik kanallarda hem de sahada tavizsiz bir duruş sergiledi. T.C. Dışişleri Bakanlığı, Fransız gemisinin Türk kıta sahanlığı dâhilinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik bilimsel araştırma girişimini "gayrihukuki" olarak nitelendirdi. Bakanlık, Yunanistan ve Rumların yayımladığı yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiğini ve uluslararası deniz hukuku gereği kıta sahanlığımızdaki her türlü faaliyetin ancak Türkiye'nin açık muvafakatiyle yapılabileceğini dünyaya ilan etti.

HEM MASADA HEM SAHADA

Sahada Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı unsurları, Mavi Vatan sınırları içerisindeki tüm hareketliliği anbean takip ederek bölgedeki fiilî kontrolü elinde tuttu. Ankara, karşı NAVTEX mesajıyla araştırma alanının koordinatlarını bizzat belirleyerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen hiçbir enerji projesinin hayata geçirilemeyeceğini tescilledi. Sürecin en dikkat çekici boyutunu ise Yunanistan'ın hukuk tanımaz açıklamaları ile İsrail'in bölgedeki gerilimi körükleyen adımları oluşturuyor. Atina yönetimi, Türkiye'nin yayımladığı meşru NAVTEX'i "geçersiz" ilan etme küstahlığına sığınırken, aynı günlerde Girit'in güneyinde İsrail Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar düzenleyerek askeri tansiyonu yükseltme yoluna gitti. Doğu Akdeniz'de diplomaside kurulan masaları ve sahada çekilen sınırları kalıcı kılan asıl güç, Türkiye'nin denizlerde inşa ettiği devasa teknolojik ve askeri üstünlüktür. Atina ve Tel Aviv hattında kurgulanan oldu bitti senaryolarının açık denizde duvara çarpması bir tesadüf değil; Türk savunma sanayisinin ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın son yıllarda hayata geçirdiği stratejik hamlelerin doğal bir sonucudur. Türk denizcilik tarihinin en kapsamlı modernizasyon ve inşa hamlesi, bugün hem askeri hem de özel tersanelerde tam kapasiteyle sürüyor.

MİLGEM FIRTINASI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan resmî verilere göre, Türk tersanelerinde Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve dost-müttefik ülkeler için aynı anda 50'nin üzerinde askerî geminin inşası eş zamanlı olarak yürütülüyor. Dünyada çok az ülkenin erişebildiği bu üretim temposu, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını nicelik ve nitelik bakımından rakiplerinin fersah fersah önüne taşıyor. Türkiye'nin denizlerdeki güç çarpanını zirveye taşıyacak en kritik proje ise Millî Uçak Gemisi (MUGEM). Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bizzat duyurduğu takvime göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası hızla süren MUGEM, Türk denizcilik tarihinin dönüm noktası olan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, 27 Eylül 2027 tarihinde denize indirilecek. Yaklaşık 60 bin ton deplasmana sahip olacak bu yüzen hava üssü; üzerinde taşıyacağı 52 adet Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının yanı sıra insansız deniz ve su altı araçlarıyla dünya deniz harp tarihinde yeni bir doktrinin öncüsü olacak. Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye'ye kesintisiz hava ve deniz hâkimiyeti sağlayacak MUGEM, bölgedeki tüm dengeleri kökten değiştirecek. Türk donanmasının vurucu gücünü oluşturan MİLGEM projesi ise artık seri üretim ve ihracat aşamasını geride bırakarak bir üst lige taşınmış durumda: İstif sınıfı fırkateynler ardı ardına denize açılıyor: Sınıfının ilk gemisi TCG İSTANBUL'un ardından; TCG İZMİR, TCG İZMİT ve TCG İÇEL başta olmak üzere yeni nesil millî fırkateynlerin inşası farklı tersanelerde eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın planlamasıyla İstif sınıfı fırkateyn filosunun 12 gemiye çıkarılması hedefleniyor. Hava Savunma Muhribi TF-2000: Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin deniz ayağını oluşturacak 8.500 tonluk TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinin ilk blok inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. 96 hücreli millî dikey atım sistemi (MİDLAS), ÇAFRAD radarı ve SİPER/HİSAR füzeleriyle donatılacak TF-2000, Doğu Akdeniz semalarını her türlü hava ve füze tehdidine karşı kilitleyecek. Havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemine sahip Reis Sınıfı Denizaltı Projesi kapsamında TCG PİRİREİS ve TCG HIZIRREİS'in ardından, üçüncü denizaltı TCG MURATREİS de envantere katılarak denizaltı filomuzun gücünü 14 gemiye yükseltti. Kalan üç Reis sınıfı denizaltının inşası sürerken, Gölcük Tersanesi'nde tamamen millî imkânlarla tasarlanan MİLDEN (Millî Denizaltı) projesinin ilk gemisi ATILAY için de kaynaklar atıldı. İlk etapta 6 adet üretilecek MİLDEN denizaltıları; millî ağır torpido AKYA, gemisavar füzesi ATMACA ve uzun menzilli seyir füzesi GEZGİN ile Doğu Akdeniz'in derinliklerinde görünmez bir caydırıcılık kalkanı oluşturacak.

SONUÇ

BUGÜN Doğu Akdeniz'de yaşanan her gelişme, denizlerdeki güç dinamiklerinin yeniden yazıldığını gösteriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye şaşı bakanların bölgesel gerilim siyaseti, kendi gemisini, denizaltısını, radarını ve füzesini üreten Türkiye'nin Mavi Vatan vizyonu karşısında sürdürülebilir olmaktan uzak.2027'de denize inecek Millî Uçak Gemisi MUGEM, ardı ardına göreve başlayan MİLGEM fırkateynleri, TF-2000 hava savunma muhripleri ve MİLDEN denizaltılarıyla Türk Deniz Kuvvetleri; yalnızca Doğu Akdeniz'deki enerji hatlarının ve kıta sahanlığımızın değil, tüm bölgedeki barış ve istikrarın da en büyük teminatı olduğunu tüm dünyaya ilan edecek gelişmelere konu oluyor.