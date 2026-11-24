Emekliler için getirilecek yeni refah payı ve seyyanen artış formülleri Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için de bir referans olacak

Milyonlarca emekli şu anda hükümetin yapacağı ek gelir düzenlemesini merakla bekliyor. Bunun için değişik formüller öne çıkarken seyyanen artış ve refah payı masada. Yüzde 10 civarında SSK Bağ-Kur emeklisi artışı ile yüzde 8 civarındaki memur ve memur emeklisi artışı kesinleşirken bunun üzerine 15-20 puanlık refah payı bekleniyor. Ayrıca düşük maaşlardan başlayarak bir seyyanen ödeme de söz konusu. Taban maaşın 30-35 bin TL bandına çıkartılması da söz konusu. Bütün bu artışlarla ilgili çalışmalar devam ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da önümüzdeki hafta toplanacak. Komisyon 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonlarca işçinin de gözü bu komisyonda olacak. Arılık ayı boyunca devam edecek görüşmeler sonunda yeni ücret ortaya çıkacak. Yapılacak artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak.

NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli gösterge enflasyon oluyor. Bu yıl da aynı yolun izlenerek hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon verileri ışığında bir karar verilmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların geliri yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek. Asgari ücrete Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde güncellediği yüzde 29.5'lik 2026 enflasyon tahmini yansıtılırsa, en düşük maaş net 35 bin 357 lira 77 kuruşa, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruşa yükselecek.

EMEKLİ ARTIŞI ÖNEMLİ

Asgari ücret toplantıları devam ederken emeklilere yapılacak ek ödemeler de belli olacak. Bu artış oranları ve verilecek refah payı oranları komisyon için de bir referans olacak. Böylece asgari ücrete de beklenen enflasyonun üzerinde artış yapılması gündeme gelebilecek. Böylece emeklilere verilecek refah payının asgari ücrete de uygulanması gündeme gelebilir. Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net ücret 36 bin 498 lirayı bulacak. 2027 bütçe kanunu teklifinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33.7 artış dikkate alınarak zam yapılırsa, çalışanların eline geçecek para 9 bin 461 lira artacak. Net asgari ücret 28 bin 75 liradan 37 bin 536 liraya yükselecek. Asgari ücretin brütü 33 bin 30 liradan 44 bin 161 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise asgari ücretin netini 37 bin 902, brütünü 44 bin 590 liraya taşıyacak.

HERKESİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret sadece bu maaşı alanları değil tüm çalışanların yeni yıldaki artış oranlarını da etkileyecek. Bunun dışında tüm borçlanmaları d7eğiştdirirken işsizlik maaşı, stajyer ödemeleri gibi birçok ödemenin de değişmesi anlamına gelecek. Rapo6r paraları, analık ücretleri ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri de asgari ücret ile birlikte artmış olacak. Bu açıdan bakıldığında belirlenecek yeni asgari ücret 86 milyonu etkileyecek.